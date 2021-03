Wat is DLSS? Nvidias AI-aangedreven grafische technologie uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je naar de nieuwste en beste Nvidia RTX grafische kaarten hebt gekeken, dan heb je misschien wel eens gehoord van DLSS. Als u niet helemaal zeker weet wat het is, hebben we de antwoorden.

Nvidia heeft duidelijk serieuze gaminghardware in de vorm van verschillende grafische kaarten, maar het bedrijf heeft de afgelopen jaren ook gewerkt aan een aantal verschillende softwaretechnologieën die zijn ontworpen om het meeste uit die hardware te halen.

Het bedrijf heeft veel aandacht besteed aan de kracht van ray tracing en de ervaring die aan games kan worden toegevoegd. Deze technologie voegt verbeterde beelden toe door realistische belichting, nauwkeurige schaduwen en diffuse lichtbronnen. Maar het kan ook uw gaming-pc onder druk zetten en uw FPS-aantal verlagen, wat ellendig is voor elke pc-gamer.

Dat is waar DLSS om de hoek komt kijken. Dit is een technologie die is ontworpen om u het beste te laten halen uit geweldige visuele getrouwheid, terwijl u de prestaties verbetert en uw framesnelheden hoog houdt, zodat u het meeste uit uw luxe gamingmonitor kunt halen .

Deep Learning Super Sampling (ook bekend als DLSS) is een kunstmatige intelligentietechnologie die Nvidia heeft ontwikkeld om de prestaties van uw speelautomaat te helpen verbeteren, zelfs als u hogere instellingen uitvoert.

Het idee is om uw GPU minder onder druk te zetten door de originele afbeelding met een lagere resolutie weer te geven en vervolgens kunstmatige intelligentie te gebruiken om die afbeelding op te schalen om de indruk te wekken dat deze met een hogere resolutie wordt uitgevoerd.

Stel je voor dat je een visueel verbluffende triple-A-titel speelt op maximale instellingen op een 4K-monitor, maar de game draait in feite op 1080p en wordt vervolgens door de AI opgeschaald naar 4K met behulp van DLSS. Dit betekent dat de game sneller en soepeler kan draaien, waardoor je grote FPS-winsten krijgt, maar zonder dat de beelden eronder lijden.

De kunstmatige intelligentie van DLSS voegt in wezen de extra pixels toe om te resulteren in een fantastisch beeld, maar wel een die soepel is en je niet zal laten huilen over het vallen van de FPS-teller.

DLSS is niet perfect, maar het is in de loop van de tijd verbeterd en nu heeft Nvidia meerdere DLSS-instellingen, waaronder prestatie-, gebalanceerde en kwaliteitsmodus. U kunt daartussen wisselen op basis van uw ervaring met kwaliteit die de beste visuele verbeteringen biedt, terwijl prestaties kunnen helpen om uw FPS te verhogen als het lijkt alsof deze daalt.

We hebben vermeld hoe ray tracing kan bijdragen aan de algehele visuele effecten in de game, maar het kan een negatieve invloed hebben op de prestaties van de game. DLSS gaat dit tegen en stelt je in staat om dergelijke instellingen aan te houden, maar werkt een aantal serieuze grafische magie om de algehele prestaties te verbeteren.

We hebben dit in een aantal games in actie gezien. Bij sommige maakt het een groter verschil uit dan bij andere. Op de maximale instellingen was Cyberpunk 2077 bijzonder belastend toen het voor het eerst werd gelanceerd. Zelfs met een stevige pc en een RTX 3080 kregen we 20-30 FPS met DLSS uit, maar al het andere was maximaal. Het inschakelen van DLSS resulteerde in bijna het dubbele van die framesnelheid en een veel soepelere ervaring.

Het is echter nog niet perfect. Als je de prestatiemodus instelt, kan het zijn dat je enige verslechtering van de algehele visuele kwaliteit opmerkt, afhankelijk van wat je speelt. Er kan een lichte wazigheid optreden in vergelijking met draaien op 4K met DLSS uitgeschakeld. Voor het grootste deel werkt de technologie echter goed en is de afweging de moeite waard om mee te spelen.

Aanvankelijk, toen DLSS voor het eerst lanceerde, ondersteunden slechts een handvol games het en je kon het nergens op draaien. Sindsdien is DLSS verbeterd en uitgebracht in de vorm van DLSS 2.0. Het bedrijf heeft ook geprobeerd het toegankelijker te maken voor ontwikkelaars, zodat het niet voor bepaalde games hoeft te worden getraind om de beste prestaties te leveren, maar in plaats daarvan breder kan worden geïntegreerd in zoveel mogelijk games.

Toch hangt de DLSS-implementatie af van de ontwikkelaars, maar we hebben het in een aantal games gezien. Nvidia heeft ook enkele gewaagde beweringen over de prestatieverbeteringen die DLSS biedt voor de volgende titels:

DEATH STRANDING - DLSS maakt 100+ FPS bij 1440p mogelijk voor alle RTX GPUs, en kan

zorgen voor een soepele 60+ FPS bij 4K.

zorgen voor een soepele 60+ FPS bij 4K. F1 2020 - DLSS maakt 100+ FPS bij 1080p mogelijk voor alle RTX GPUs en soepele 60+ FPS bij 4K met maximale instellingen voor RTX 2060 Super en hogere GPUs.

Controle - Met DLSS kunnen gamers 1440p 60+ FPS bereiken met maximale instellingen en ray tracing ingeschakeld op RTX 2070 Super en hogere GPUs.

MechWarrior 5: Mercenaries - DLSS maakt 60+ FPS bij 4K-resoluties mogelijk voor de RTX 2070 Super en hogere GPUs, en zorgt voor een soepele 80+ FPS bij 1440p voor alle RTX GPUs.

Deliver Us the Moon - Met DLSS kunnen de RTX 2060 en RTX 2060 Super worden afgespeeld op maximale instellingen met ray tracing ingeschakeld tot 1440p.

Wolfenstein: Youngblood - DLSS stelt de RTX GPUs in staat om tot 2x een prestatieverbetering te zien bij 4K, wat een veel soepelere ervaring mogelijk maakt.

De officiële lijst met games die DLSS ondersteunen, wordt steeds groter, maar omvat momenteel:

Temidden van het kwaad

Hymne

Battlefield V

Helder geheugen

Call Of Duty: Black Ops Cold War

Controle

Cyberpunk 2077

Death Stranding

Bezorg ons de maan

F1 2020

Final Fantasy XV

Fortnite

Ghostrunner

IJzeren conflict

Justitie

Marvels Avengers

Mechwarrior V: Mercenaries

Metro Exodus

Minecraft

Monster Hunter: World

Mount & Blade II Bannerlord

Nioh 2: The Complete Edition

Shadow of the Tomb Raider

Het medium

Bekijk Dogs Legion

Wolfenstein Youngblood

Als je meer wilt weten over DLSS, kun je erover lezen op de officiële site van Nvidia.

Geschreven door Adrian Willings.