(Pocket-lint) - Op het CES- evenement van dit jaar introduceert Nvidia zijn nieuwe GeForce RTX 3060-kaart van $ 329 voor gaming-laptops.

Dit staat los van de RTX 3060 Ti-kaart , die $ 399 kost en vorige maand debuteerde. De nieuwe RTX 3060 van het bedrijf zal in plaats daarvan de GTX 1060 Pascal-kaarten volgen, een populaire optie voor pc-gamers. De RTX 3060 zal 12 GB aan GDDR6-geheugen bevatten en Nvidia zei dat je 10 keer meer r ay-tracing-prestaties kunt verwachten en, net als de RTX 3000-kaarten van Nvidia, zal het Nvidias RTX-apps kunnen gebruiken en DLSS-ondersteuning hebben.

Als je je afvraagt wat de DLSS-technologie van Nvidia is, maakt het in feite gebruik van neurale netwerken en AI-supercomputers om naar games te kijken en afbeeldingen te versterken met lagere resoluties. Het stelt een titel in staat om met een lagere resolutie weer te geven, en het gebruikt de beeldreconstructietechnologie van Nvidia om op te schalen.

Het eindresultaat? Het ziet eruit als native 4K of beter. Kijk maar eens naar deze glijbaan voor gamingprestaties van het bedrijf tijdens zijn CES 2021-presentatie:

Nvidia zei dat het van plan is om de RTX 3060-chip eind februari 2021 wereldwijd uit te brengen voor ongeveer $ 329. Nog geen woord over Britse prijzen.

