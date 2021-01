Nvidia plaagt de mobiele versies van de GPUs uit de RTX 3000-serie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het online CES-evenement van Nvidia vindt plaats op 12 januari , maar ondertussen plaagt het bedrijf al wat komen gaat.

Er zijn al geruchten die de ronde doen online suggereren dat het bedrijf verschillende mobiele modellen van de RTX 3000-serie grafische kaarten gaat aankondigen. Nu wekt Nividia onze eetlust op met een vage Tweet:

Met een korte video laat Nividia enkele niet zo subtiele aanwijzingen zien over wat er komen gaat. Die aanwijzingen omvatten een korte blik op een dunne gaming-laptop, het artwork van de Outriders-game en plagerijen van een grafische verwerkingseenheid naast het GeForce RTX-logo.

Hoewel we de exacte details nog niet weten, gaan er geruchten dat Nvidia zich opmaakt om mobiele versies van de RTX 3060, RTX 3070 en RTX 3080 aan te kondigen - in Max-Q-varianten om de zaken dun, snel en krachtig te houden.

Waarom Outriders in de teaser verschijnt, is een andere nieuwsgierigheid, hoewel we genoeg voorbeelden hebben gezien van Nvidia die zich concentreert op het pushen van de softwarekracht van zijn hardware. Vooral met ray tracing en DLSS, dus het is redelijk om aan te nemen dat Outriders een aantal handige grafische afbeeldingen zal hebben die helpen het meeste uit de nieuwe hardware te halen.

Nog een hint in de afbeelding suggereert dat Nvidia ook meer zal onthullen over de aanpasbare BAR (Base Address Register). Dit is een technologie die de doorvoer tussen een CPU en GPU kan verhogen om de spelprestaties te verbeteren. Dit is iets dat AMD al heeft en Nvidia en Intel werken schijnbaar nauw samen.

Morgen ontdekken we meer.

Geschreven door Adrian Willings.