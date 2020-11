Nvidia GeForce RTX 3060 Ti zou op 17 november kunnen worden gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De grafische kaarten uit de 3000-serie van Nvidia zijn de afgelopen weken langzaam op de markt gekomen, waarbij de 3070 nu beschikbaar is voor pre-order.

Terwijl mensen het hebben over de leveringsproblemen die Nvidia heeft met deze nieuwe grafische kaarten, lijkt het erop dat het bedrijf zich voorbereidt om midden november een ander model in de line-up uit te brengen. Het gerucht gaat dat de RTX 3060 Ti op 17 november wordt gelanceerd.

De meer betaalbare toevoeging aan het assortiment is al uitgelekt en de specificaties zijn op verschillende plaatsen bevestigd. Nu suggereert informatie van MyDrivers dat de 3060 Ti half november zal worden gelanceerd en een prijskaartje zal hebben van minder dan $ 400.

Natuurlijk is de 3060 Ti de meer instapkaart voor deze serie, maar met een aantal handige specificaties. Die specificaties omvatten 4.864 CUDA-cores, 8GB GDDR6 VRAM, 38 RT Cores en een basisklok van 1410 MHz. De gedachte dat de RTX 3060 Ti een vergelijkbare grootte zal hebben als de RTX 3070, waardoor het een logische keuze is voor iemand die op zoek is naar een kleinere speelautomaat .

Het zal interessant zijn om te zien of deze net zo snel uitverkocht is als de andere aanbiedingen.

Geschreven door Adrian Willings.