MSI's gaming laptops zijn nu nog beter dankzij DLSS 3 en Intel's 13e generatie processoren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In Las Vegas toont MSI op de CES een aantal laptops voor zijn 2023 line-up. Deze omvatten nieuwe gaming laptops die zowel Nvidia GeForce RTX 40-serie graphics als Intel's 13e generatie Core HX-processoren bevatten.

Met deze laptops belooft MSI een "quantum leap" in gaming prestaties dankzij de Nvidia Ada Lovelace architectuur in de nieuwste GPU's. Dat geeft ook toegang tot AI-aangedreven upscaling met DLSS 3 en glorieuze ray tracing.

Naast grafische verbeteringen krijgen deze nieuwste laptops ook een prestatieverhoging dankzij de nieuwste generatie Intel CPU's.

MSI zegt dat het de thermiek heeft opgewaardeerd met verbeterde en speciale heat pipes om maximale prestaties te garanderen in zijn assortiment laptops, van de high-end MSI Titan machines tot de instapmodellen Katana laptops.

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 10 mei 2022 PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX loopt deze hele week op Pocket-lint.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

MSI Titan GT en Raider GE laptops

Aan de bovenkant van de 2023 line-up zitten de MSI Titan GT en Raider GE machines met een Intel Core i9-13980HX processor en Nvidia GeForce RTX 4090 laptop GPU.

Deze gaming laptops verhogen ook de prestaties met MSI OverBoost Ultra technologie, die de prestaties van zowel de GPU als CPU naar 250W totaal vol vermogen duwt of 5.2GHz frequentie over de acht P-cores ondersteunt.

Deze laptops zouden ook visueel verbluffend moeten zijn, met de Titan GT met 's werelds eerste 4K/144Hz Mini LED display met 1000 nits piek helderheid via 1.000 local dimming zones.

Ondertussen belooft de MSI Raider GE nu ook verbluffende beelden met een 16:10 QHD+ 240Hz scherm. Samen met een opgewaardeerd chassis dat een verbeterde matrix lichtbalk bevat voor een head-turning esthetiek.

MSI Stealth serie

De Stealth-serie omvat nu een reeks laptops van 14 inch, 15, 16 en 17 inch beschikbaar.

De Stealth 14 Studio en Stealth 16 Studio hebben frames van magnesium-aluminiumlegering en een dun en licht ontwerp. Net als bij de high-end laptops zijn deze Stealth laptops voorzien van MSI Vapor Chamber thermal tech om ze koel en stil te houden.

MSI beweert dat de Stealth 14 Studio de krachtigste 14-inch gaming laptop is. Terwijl de andere Studio laptops ook Nvidia Studio gevalideerd zijn, waardoor ze ideaal zijn voor content creators.

Het bedrijf zegt dat de Stealth 15 de meest meeslepende ervaring biedt met een hoge refresh rate 204Hz OLED display dat een 0,2ms reactietijd heeft samen met een 100% DCI-P3 kleurengamma.

Ondertussen helpt de Nvidia Max-Q technologie de prestaties, de levensduur van de batterij en het vermogen te optimaliseren voor de beste efficiëntie tijdens het gamen of werken.

Cyberpunk-geïnspireerde instapmodellen

Naast de vernieuwde instapmodellen MSI Katana, Sword en Pulse heeft MSI ook een hele nieuwe serie instapmodellen onthuld met een futuristisch, op cyberpunk geïnspireerd ontwerp. Dat ontwerp omvat een doorschijnend chassis zodat je de interne werking en mechanische onderdelen van de laptops kunt zien. Zeker iets anders voor degenen die verveeld zijn met de gebruikelijke gaming laptop ontwerpen.

Geschreven door Adrian Willings.