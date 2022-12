MSI verpakt de Titan GT77 gaming laptop met een 4K Mini LED-scherm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - MSI heeft de Titan GT77 vlaggenschip gaming laptop aangekondigd, maar de meeste aandacht op deze machine zal gaan naar het beeldscherm.

Dat komt omdat het misschien wel het hoogst gespecificeerde beeldscherm is dat je op een laptop kunt vinden, met niet alleen 4K 144Hz, maar ook een Mini LED paneel.

Mini LED heeft het afgelopen jaar zijn weg gevonden naar laptops - de MacBook Pro heeft er bijvoorbeeld een. De displaytechnologie zorgt voor een veel nauwkeurigere verlichting dankzij de gebruikte Mini LED-achtergrondverlichtingsmatrix, wat resulteert in een betere beeldkwaliteit.

De 4K-resolutie betekent meer details, terwijl de 144Hz-verversing zorgt voor soepelere animaties en afbeeldingen. De piekhelderheid van het scherm van de MSI Titan GT77 is meer dan 1000 nits, dus je krijgt ook echte impact in HDR-beelden.

Het is een 17,3-inch scherm en MSI zegt dat het wereldwijd toonaangevende rekenkracht en Nvidia GeForce GPU zal bieden, maar verder gaat MSI voorlopig niet.

We verwachten dat dat de nieuwe Intel 13th-gen "Raptor Lake" hardware zal zijn en je zou kunnen opmerken dat MSI's afbeelding voor de laptop de HX en 13V letters bevat.

We verwachten ook Nvidia GeForce RTX 40-serie hardware.

Alles zal worden bevestigd op CES 2023, waar we een reeks nieuwe laptops verwachten die op Intel's nieuwe hardware worden gelanceerd.

