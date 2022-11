Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - MSI heeft de Project 491C aangekondigd, wat het 's werelds eerste super ultra-wide WD-OLED curved gaming monitor' noemt in aanloop naar CES2023.

Teased via een post op Twitter door het MSI Gaming-account, belooft de nieuwe monitor veel zonder ons eigenlijk veel informatie te vertellen. We weten dat het een 240Hz QD-OLED paneel heeft, waarbij MSI zegt dat iedereen die ervoor zit "zal genieten van een kijkervaring die veel beter is dan alles wat je eerder hebt gehad".

Dat is eigenlijk alles. We kunnen echter verwachten snel genoeg meer over dit ding te weten te komen. MSI zegt dat meer informatie over Project 491C "binnenkort" komt, wat betekent dat we misschien moeten wachten tot CES2023. Die begint op 5 januari 2023 en duurt tot 8 januari 2023. MSI zal natuurlijk niet de enige zijn die aanwezig is, maar het heeft er wel voor gezorgd dat het een van de eerste stands is waar mensen naartoe gaan.

s Werelds EERSTE super ultra-brede gebogen gaming monitor, met een 240Hz QD-OLED paneel, is er om u te verzekeren van een kijkervaring die veel beter is dan alles wat u eerder hebt gehad. Maak je klaar voor CES2023 voor het debuut van onze Project 491C. #MSIxCES2023 #InnovationAward pic.twitter.com/tbTC8ognaD- MSI Gaming (@msigaming) 24 november 2022

Er zijn natuurlijk nog genoeg vragen voor die mensen om te stellen. We weten de resolutie van dit ding niet en hebben ook geen flauw idee wat hij gaat kosten of wanneer hij in de verkoop gaat. We verwachten al dat het eerste antwoord "veel" zal zijn, maar naar het tweede kan iedereen op dit moment gissen. Producten die op CES worden aangekondigd, kunnen bijna onmiddellijk aankomen of een jaar later, dus zet die centen nog niet opzij.

Wat de grootte van dit ding betreft, suggereert de naam dat het 49 inch wordt. Maar we wachten op een echte aankondiging om zeker te zijn.

Geschreven door Oliver Haslam.