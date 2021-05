Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Intel en partners hebben een hele reeks nieuwe gaming-laptops onthuld die worden aangedreven door de nieuwste 11e generatie H-serie processors.

MSI is aan boord met meerdere machines en biedt updates voor zijn favoriete gaming-serie draagbare laptops, waaronder de GE Raider-, GP Leopard- en GS Stealth-modellen.

Die laptops hebben nu verschillende upgrades gekregen, waaronder niet alleen de nieuwste Intel CPUs, maar ook Nvidias GeForce RTX 3080 grafische kaarten.

Tot Intel Core i9-processors van de 11e generatie

Tot Nvidia RTX 3080 laptop graphics met 16 GB GDDR6

17,3-inch of 15,6-inch IPS-niveau paneel met een keuze uit specificaties tot 4K 120Hz

Tot 64B 3200 MHz RAM

PCIe gen 4 SSD-opslag

4-cels Li-Polymer-batterij met een vermogen van 99,9 W / u

De belangrijkste focus van de release zijn de krachtige gaming-laptops van MSI in de vorm van de GE76 en GE66 Raider .

Als echte blikvangers zijn deze laptops voorzien van MSIs hippe Mystic Light-balk voor die bevredigende RGB-gloed, maar wat nog belangrijker is, ze krijgen een prestatieverbetering dankzij het aanbod van RTX 3080 GPUs en Wi-Fi 6-technologie.

De bijgewerkte Raider-modellen hebben ook schermopties met 1080p 360Hz- of QHD 240Hz- of 4K UHD 120Hz-panelen. MSI beweert ook dat de Cooler Boost 5-technologie ervoor zorgt dat alles koel en efficiënt blijft terwijl je aan het gamen bent.

Het andere hoogtepunt hier is de upgrade naar PCIe gen 4 SSD-opslag, wat betekent dat u nu snellere NVMe-opslag krijgt in uw gaminglaptops met kortere laad- en opstarttijden. Dit is ook het geval bij de reeks nieuwe MSI-laptops.

De lichtgewicht Stealth-modellen zijn ook geüpdatet met niet alleen vergelijkbare specificaties als de Raider-versies, maar ook met een betere batterijcapaciteit dan de vorige modellen, verbeterde schermopties en ook enkele leuke ontwerpaanpassingen.

Deze Stealth-laptops zijn gebouwd om lichtgewicht en draagbaar te zijn, maar met voldoende kracht onder de motorkap om u een geweldige spelsessie te bezorgen.

Snazzy design-esthetiek omvat lasergravures van het MSI-logo, zilveren scharnierdecor en vergrote naar voren gerichte luidsprekers die "auditieve sensatie" beloven, wat dat ook moge betekenen.

Opnieuw heeft MSI met SteelSeries gewerkt aan het toetsenbord voor zijn Stealth-laptops, dus gamers zullen zich ongetwijfeld verheugen en het plezier van die setup.

Stem later deze week af op MSIology voor meer informatie over deze en andere laptops.

Geschreven door Adrian Willings.