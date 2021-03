MSIology 2021: bekijk de onthulling van de nieuwste notebooks van MSI

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - MSI heeft een virtueel evenement gepland genaamd MSIology, waar we verwachten dat het zijn nieuwste notebooks zal onthullen.

Hier is alles wat u moet weten over de MSI-top.

MSIology staat gepland op 1 april om 19:00 uur BST. Dit zijn de wereldwijde tijden voor de lancering:

San Francisco - 11:00 uur PDT

New York - 14:00 EDT

Londen - 19:00 BST

Berlijn - 20:00 CEST

New Delhi - 23:30 IST

Toyko- 03:00 JST, 2 april

Sydney - 05:00 AEDT, 2 apr

Het evenement wordt live gestreamd op YouTube, je vindt de video hierboven ingesloten.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

MSI plaagt dat we het nieuwste van zijn laptopassortiment zullen zien, met de gulden snede als thema. Er wordt veel gesproken over dingen die in perfecte balans zijn voor succes.

MSI heeft ook iets van een teaser getweet, dat verwijst naar beveiliging.

Geschreven door Chris Hall.