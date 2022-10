Microsoft's Windows on Arm dev PC is een Mac mini wannabe van $599

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft een gloednieuwe Windows on Arm ontwikkelings-pc beschikbaar en hij vertoont meer dan een lichte gelijkenis met Apple's Mac mini. En dat is maar goed ook.

De machine, die Microsoft de Windows Dev Kit 2023 noemt, stond oorspronkelijk bekend als Project Volterra, maar het doel is nog steeds hetzelfde - Microsoft wil het voor ontwikkelaars gemakkelijker maken om apps te bouwen voor Windows on Arm, en om dat te doen hebben ze een machine nodig waarop ze dat kunnen doen.

Die machine lijkt sterk op een Mac mini, maar heeft beslist geen Apple hardware. Er is een Snapdragon 8cx Gen 3 platform van Qualcomm gekoppeld aan 32GB RAM en een 512GB NVMe SSD. Er zijn niet veel poorten, maar de belangrijke zijn aanwezig. Dat betekent een paar USB-C 3.2 Gen 2 poorten aan de zijkant en twee USB-A 3.2 Gen 2 poorten aan de achterkant. Dat is waar ontwikkelaars ook een Ethernet-poort zullen vinden, samen met een Mini DisplayPort.

Verder is er een neurale verwerkingseenheid waarmee ontwikkelaars aan de slag kunnen met machine learning en AI wanneer dat nodig is.

Wie de Windows Dev Kit heeft, krijgt toegang tot speciale Arm-versies van Microsofts software, waaronder Teams, Office, OneDrive en meer.

Microsofts nieuwe trukendoos is nu verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland en Japan. De prijs is vastgesteld op 599 dollar / 570 pond / 699 euro.

Geschreven door Oliver Haslam.