Surface Studio 2+ heeft nu meer rekenkracht voor 3D ontwerpen en renderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Microsoft bracht de originele Surface Studio way back in 2016 uit en vervolgens de Surface Studio 2 in 2018. Nu heeft het bedrijf tijdens Microsofts Fall Event de nieuwste iteratie onthuld in de vorm van de Surface Studio 2+.

Dit apparaat is opnieuw ontworpen met een bijgewerkte Intel Core H-35 processor en uitgerust met een Nvidia GeForce RTX 3060 discrete grafische kaart.

Volgens Microsoft betekent dit niet alleen 50% meer CPU-prestaties, maar ook verbeterde grafische mogelijkheden. Dat is ideaal voor 3D-ontwerpwerk of rendertaken.

Het bedrijf zegt ook dat het het beeldscherm, de camera's, de microfoons, de poorten en meer heeft verbeterd. Hij wordt standaard geleverd met Windows 11, waardoor het gemakkelijker wordt om te multitasken met snap lay-outs en om het grote 28-inch scherm te split-screenen.

Waarom de Corsair One i300 wel eens de perfecte compacte gaming PC zou kunnen zijn Door Pocket-lint International Promotion · 10 mei 2022 Deze PC bewijst dat je geen enorme rig nodig hebt om geweldige prestaties te leveren tijdens het gamen, en daar zijn we blij om.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Intel Core i7-11370H Processor en Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop GPU met 6GB GDDR6 GPU-geheugen.

33GB DDR4 RAM, 1TB SSD

28-inch PixelSense Display met 4500 x 3000 resolutie (192 PPI)

10-punts multi-touch, sRGB en levendig kleurprofiel, DCI-P3 beeldscherm

Dolby Vision-ondersteuning, Gorilla Glass 3

U kunt het aanraakscherm gebruiken om te navigeren of een digitale pen om te schetsen en omdat de Surface Studio 2+ onder meerdere hoeken verstelbaar is, kunt u hem natuurlijk gemakkelijk gebruiken voor uw creatieve behoeften.

De Surface Studio 2+ heeft ook Dolby Vision en Dolby Atmos om uw ervaring te verbeteren. Met een verbeterde camera en verbeterde studiomicrofoons zegt Microsoft ook dat u er beter uitziet tijdens gesprekken.

Lees hier meer over de Surface Studio 2+.

Geschreven door Adrian Willings.