Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens het Fall Event van Microsoft liet het bedrijf een aantal verschillende apparaten zien, waaronder de Surface Laptop 5, Surface Pro 9 en Surface Studio 2+.

De Surface Laptop 5 is een opvolger van de Surface Laptop 4 en Microsoft beweert dat hij maar liefst 50% meer vermogen heeft dan dat vorige apparaat. De batterij gaat maar liefst 17 uur mee om de dag door te komen.

Naast het klassieke ontwerp van de Surface Laptop heeft het nieuwe apparaat upgrades zoals Thunderbolt 4 en gebruikt het Intel Evo Platform met Intel 12e generatie processors. Dit betekent snellere multitasking en betere prestaties bij alles wat je doet.

13,5-inch PixelSense-display met een resolutie van 2256 x 1504 (201 PPI) en 10-punts multi-touch.

15-inch PixelSense-display met een resolutie van 2496 x 1664 (201 PPI) en 10-punts multi-touch+.

Intel 12e generatie Core i5-1235U of i7-1255U processor en Intel Iris Xe Graphics.

Tot 32 GB LPDDR5x RAM en tot 1 TB SSD.

Surface Laptop 5 heeft opties met een 13,5-inch (touchscreen) of 15-inch PixelSense-scherm met een beeldverhouding van 3:2 en Dolby Vision IQ. De toevoeging van die Dolby Vision-technologie betekent een betere beeldkwaliteit en de belofte van levendige kleuren en een scherp contrast, ongeacht de lichtomstandigheden.

Microsoft gaat helemaal in op Dolby deze keer, met een luidsprekersysteem dat Dolby Atmos 3D ruimtelijke verwerking bevat voor meer meeslepend geluid.

De nieuwe Surface Laptop 5 is verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder Platinum met Alcantara, Sage, Matzwart en Sandstone. Het 15-inch model is er alleen in Platinum en Matte Black. Lees er hier meer over.

Geschreven door Adrian Willings.