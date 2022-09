Hoe een Windows pc of laptop in de fabriek te resetten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je problemen ondervindt met Windows, een nieuwe start nodig hebt om bloatware te verwijderen die je pc vertraagt of je pc of laptop om privacyredenen wilt opschonen, dan is een fabrieksreset misschien de gemakkelijkste optie.

Een fabrieksreset lijkt misschien een drastische stap, maar het versnelt ook je machine en verwijdert hopelijk alle problemen die je tegenkwam met een verse en schone installatie van Windows.

Als u zich zorgen maakt over het verlies van uw bestanden is er goed nieuws, want Windows heeft een optie om uw persoonlijke bestanden te behouden terwijl u de rest reset.

Het loont echter nog steeds om een aparte back-up te maken, dus pak een goede externe SSD en sla uw belangrijkste bestanden, foto's en video's op voordat u begint!

Hoe een fabrieksreset uitvoeren met Windows

De stappen voor een fabrieksreset van een Windows-machine zijn in principe hetzelfde, of u nu Windows 10 of Windows 11 gebruikt. Volg gewoon deze stappen om te beginnen:

Druk op de knop startmenu of de Windows-toets op uw toetsenbord Typ Reset Klik op de optie "Deze pc opnieuw instellen" die daar verschijnt Een venster zou moeten verschijnen met herstelopties Klik op "PC resetten" of "Aan de slag". Je kunt dan kiezen tussen "mijn bestanden behouden" en "alles verwijderen". Selecteer er een en volg dan de andere opties Je kunt dan kiezen om Windows te downloaden en opnieuw te installeren (een goed idee als je problemen hebt) of om lokaal opnieuw te installeren. Selecteer vervolgens om door te gaan

Het kan even duren voordat het resetproces werkt. Langer als je hebt gekozen voor het downloaden en opnieuw installeren van Windows vanuit de cloud. Wij vinden het de moeite waard om deze optie te kiezen, omdat je dan verzekerd bent van de laatste updates en een stabiele versie van Windows.

Na voltooiing wordt uw machine opnieuw opgestart met een gloednieuwe kopie van Windows. Vervolgens moet je alle software die je gewoonlijk gebruikt downloaden, controleren op Windows Updates en de nieuwste grafische drivers installeren om de beste ervaring te garanderen.

Geschreven door Adrian Willings.