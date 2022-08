Cortana uitschakelen in Windows

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Cortana is Microsofts antwoord op Google Assistant, Apple's Siri en Amazon Alexa. Een digitale spraakassistent die rechtstreeks in Windows is ingebouwd, wat betekent dat je gewoon"Hé, Cortana" kunt zeggen om hulp te krijgen wanneer je die nodig hebt.

Voor sommigen kan het idee van nog een apparaat dat al je woorden afluistert echter afschrikwekkend zijn. Maak je geen zorgen, want je kunt Cortana vrij eenvoudig uitschakelen.

Voordat we beginnen, is het goed om te weten dat Cortana niet standaard is ingeschakeld in Windows 11. Dus als u Cortana wilt uitschakelen, hoeft u zich alleen zorgen te maken over het uitschakelen in Windows 10.

Een van de eenvoudigste manieren om Cortana uit te schakelen, is om te voorkomen dat het wordt geladen wanneer Windows dat doet. U kunt kiezen welke apps worden geladen wanneer u uw pc inschakelt, dus het uitschakelen van Cortana hier zal voorkomen dat het zelfs in de eerste plaats wordt geladen.

Om dit te doen, moet je eerst Taakbeheer openen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. U kunt op de Windows-toets op uw toetsenbord drukken en "Taakbeheer" typen om het te vinden, met de rechtermuisknop op de taakbalk klikken en klikken om het te starten of onze favoriete snelkoppeling gebruiken en deze stappen volgen:

Druk op CTRL+SHIFT+ESC om Taakbeheer te starten Zoek het tabblad Opstarten en klik daarop Zoek door de lijst van apps en zoek Cortana Klik met de rechtermuisknop op Cortana en klik op uitschakelen

Nu je toch bezig bent, raden we je aan alles uit te schakelen wat je niet gebruikt in je dagelijkse activiteiten en wat essentieel is voor je werk of ontspanning. Veel stiekeme apps die je hebt geïnstalleerd, proberen bij het opstarten te starten en dit kan de opstarttijd van je computer echt vertragen.

U kunt Cortana ook uitschakelen via de systeeminstellingen voor opstartapps. Om deze te openen:

Klik op de startknop of druk op de Windows-toets en typ "opstartapps" Klik op de systeeminstellingen voor opstart apps Zoek Cortana in de lijst met opstartapps Klik op uitschakelen

Dit werkt zowel in Windows 10 als in Windows 11, dus je kunt met een paar klikken alle apps uitschakelen waarvan je niet wilt dat ze automatisch opstarten.

Als u er dubbel zeker van wilt zijn dat Cortana is uitgeschakeld, kunt u naar app-instellingen gaan en op een paar knoppen klikken om Cortana uit te schakelen.

Klik op de startknop of druk op de Windows-toets op uw toetsenbord Navigeer naar "alle apps" Zoek Cortana in de lijst Klik met de rechtermuisknop op Cortana en klik op "app instellingen" of "meer instellingen" Zoek naar de instelling die zegt "wordt uitgevoerd bij inloggen" en schakel deze uit

U kunt hier ook een instelling voor de microfoon zien, zodat u de toegang van Cortana tot uw microfoon kunt uitschakelen.

Als het uitschakelen van Cortana niet genoeg is, dan kun je het altijd nog verwijderen. Helaas is dit niet zo eenvoudig als gewoon naar het configuratiescherm gaan en klikken op de instellingen voor programma's toevoegen of verwijderen. Je hebt een beetje trucage nodig om dit te doen.

Klik op de startknop of druk op de Windows-toets en typ Powershell Klik met de rechtermuisknop op Windows Powershell en klik op "uitvoeren als beheerder Zodra het draait typt u Get-AppxPackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage Druk op enter

Dit zal Cortana van uw systeem verwijderen, met uitzondering van enkele registerbestanden. Het verwijderen van deze bestanden is misschien te agressief voor de meeste mensen, dus we zouden adviseren om het gewoon over te slaan.

Geschreven door Adrian Willings.