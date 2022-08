Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Microsoft's volgende grote Windows 11-update rolt waarschijnlijk uit op 20 september 2022, zeggen bronnen.

Volgens The Verge is Microsoft al maanden bezig met het testen van de 22H2-update en zal deze volgende maand beschikbaar zijn via Windows Update.

-

Verwachte verbeteringen zijn onder meer app-mappen in het startmenu, ondersteuning voor slepen en neerzetten voor de taakbalk, samen met nieuwe aanraakgebaren en animaties.

Er zullen ook enkele toegankelijkheidsfuncties worden toegevoegd, waaronder een functie voor live ondertiteling voor doven en slechthorenden.

Er komt ook een hulpmiddel genaamd Voice Access, waarmee gebruikers hun pc met hun stem kunnen bedienen.

Taakbeheer wordt vernieuwd en krijgt nu een donkere modus en een mooiere lay-out. Het zal ook een efficiëntiemodus hebben om te beperken dat apps bronnen in beslag nemen.

Microsoft

Snap Layout zou een aantal grote verbeteringen moeten zien, waardoor het makkelijker wordt om je apps naar wens te rangschikken.

Tot slot werkt Microsoft ook aan het toevoegen van tabbladen aan File Explorer, maar dit zal wat later komen en wordt niet verwacht op 20 september.

Het rapport suggereert ook dat we dit najaar nieuwe Microsoft Surface-producten zullen zien, ter gelegenheid van de 10-jarige verjaardag van het Surface-merk.

Beste VPN 2022: De 10 beste VPN-aanbiedingen in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu op zoek bent naar een VPN om u online te beveiligen of geo-ontgrendelde sites, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

Microsoft heeft de releasedatum van de 22H2-update of een Surface-evenement nog niet officieel aangekondigd, dus de data kunnen natuurlijk nog veranderen,

Als je er vroeg bij wilt zijn, is de preview van de definitieve versie hier beschikbaar voor Windows Insiders.

Geschreven door Luke Baker.