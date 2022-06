Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft de nieuwste Surface Laptop aangekondigd en noemt hem de "lichtste" en "meest draagbare" tot nu toe.

De Microsoft Surface Laptop Go 2 is nu te pre-orderen en wordt vanaf 7 juni 2022 verscheept.

Hij wordt geleverd met Windows 11 voorgeïnstalleerd, heeft een 12,4-inch PixelSense touch-display (1536 x 1024) en draait op quad-core 11e generatie Intel Core i5-processor. Er zijn 4GB en 8GB LPDDR4x RAM-opties.

Intel Iris X Graphics zijn ook aan boord.

Het totale gewicht van het apparaat is net iets meer dan een kilo, op 1,127kg, en het is 15,7mm dun. In tegenstelling tot sommige andere ultradraagbare laptops bevat het echter ook USB-C, USB-A en een 3,5mm hoofdtelefoonpoort.

De opslagruimte kan worden uitgebreid tot 256 GB (SSD) en de batterij gaat naar verluidt tot 13,5 uur mee.

Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.0 zorgen voor draadloze connectiviteit. Er is ook een 720p HD-camera voor videogesprekken. De ominidirectionele luidsprekers zijn Dolby Audio Premium-gecertificeerd.

De Surface Laptop Go 2 kan in meerdere kleurvarianten worden besteld, met salie, ijsblauw, zandsteen en platina als alternatieven.

De prijs begint bij £529 / $599 en bestellingen worden nu opgenomen in Microsofts eigen online winkel. Je kunt hem bekijken en pre-orderen bij Microsoft UK hier, of Microsoft US hier.

Geschreven door Rik Henderson.