Microsoft Surface Laptop Go 2 komt binnenkort, codenaam "Zuma"

(Pocket-lint) - Een nieuwe Microsoft Surface Laptop Go komt er zeer binnenkort aan, volgens een rapport.

Naar verluidt met de codenaam "Zuma", zou de Surface Laptop Go 2 het releaseschema van Microsoft zijn voor de eerste helft van dit jaar. Dat betekent dat het tegen juni wordt verwacht.

Bronnen hebben Windows Central verteld dat het zal worden geleverd met een bijgewerkte processor en een nieuwe kleurstelling.

De site beweert ook dat de Surface Laptop Go 2 ongeveer dezelfde prijs zal krijgen als zijn voorganger - rond de 549 dollar voor het instapmodel. Hij wordt aangedreven door een 11e generatie Intel Core i5-processor, met 4 GB RAM en 64 GB opslagruimte.

Er zullen ook een paar modellen met hogere specificaties beschikbaar zijn, zo wordt gezegd.

Wat het ontwerp betreft, zal de slanke laptop naar verluidt hetzelfde schermformaat van 12,4 inch hebben en er qua uiterlijke vormgeving net zo uitzien als de bestaande Surface Laptop Go.

Er komt echter een nieuwe kleur voor de Go 2: Sage. Die zal zich voegen bij Platinum, Ice Blue en Sandstone.

Gezien de timing is de kans groot dat hij wordt aangekondigd tijdens Microsofts ontwikkelaarsconferentie - Build - in mei. Dat is ook dit jaar weer een virtueel evenement, dat van 24 tot 26 mei 2022 plaatsvindt.

Als dat zo is, dan is de verzenddatum rond begin juni.

Geschreven door Rik Henderson.