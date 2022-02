Een valse Windows 11-downloadpagina wil uw gegevens stelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u op zoek bent naar een upgrade naar Windows 11 , wees dan extra voorzichtig, want er is een valse downloadpagina die malware verspreidt.

Ja, dit soort oplichting is geen zeldzaamheid, maar deze gebruikt een bijzonder authentiek ogende replica van de Microsoft -website, wat het des te gevaarlijker maakt.

De gedegen onderzoekers van HP ontdekten de zwendel snel en publiceerden een diepgaand onderzoeksrapport over de kwestie.

De nep-website is te vinden op windowsupgraded (dot) com, hoewel we om voor de hand liggende redenen niet aanraden om daarheen te gaan.

De gekloonde pagina maakt gebruik van een RedLine Stealer-installatieprogramma dat in staat is om opgeslagen wachtwoorden, creditcardgegevens, autocomplete-gegevens en zelfs cryptocurrency te stelen.

Het rapport van HP vermeldt een vergelijkbare aanval waarbij de Discord -website in december 2021 werd gekloond, waardoor nietsvermoedende gebruikers dezelfde Redline Stealer-tool moesten downloaden.

De Discord-zwendelwebsite gebruikte dezelfde domeinregistreerder en DNS-servers, wat suggereert dat het mogelijk dezelfde aanvaller is.

De beste manier om tegen deze malware te beschermen, is door de URL zorgvuldig te controleren voordat u op downloaden klikt - en u wilt er misschien ook zeker van zijn dat uw antivirussoftware werkt en ook up-to-date is.

Als u op zoek bent naar een upgrade naar Windows 11, kunt u hier onze eenvoudige en veilige handleiding raadplegen .

Geschreven door Luke Baker.