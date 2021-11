Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft de scholen nog niet opgegeven.

Tijdens een op onderwijs gericht evenement eind 2021 introduceerde Microsoft een supergoedkope Surface Laptop SE met een nieuwe studenteneditie van Windows 11. Deze heet Windows 11 SE en is ontworpen om exclusief te draaien op laptops die zijn gemaakt voor K-8-klaslokalen in de VS. . Het is anders dan de S Mode-versie van Windows die Microsoft eerder pushte. Omdat S-modus gebruikers in wezen beperkte tot Microsoft Store-apps, was het meer hinderlijk voor scholen en kwam het nooit echt van de grond.

Het is vermeldenswaard dat Chromebooks de K-12-markt bezitten. Als je naar de lagere, middelbare of zelfs middelbare school in de VS ging, heb je een Chrome OS-laptop gebruikt in de klas en voor huiswerk. Microsoft heeft tot nu toe geprobeerd dit segment terug te winnen en zijn nieuwste poging zou zijn grootste Chrome OS-rivaal tot nu toe kunnen zijn .

Windows 11 SE is een nieuwe editie van Windows 11 speciaal gebouwd voor studenten en scholen. Het is beschikbaar op nieuwe goedkope apparaten die worden verkocht aan klanten in het onderwijs.

De meeste verschillen tussen Windows 11 en Windows 11 SE zijn vrij klein.

Microsoft zei dat het met docenten en studenten heeft gesproken om feedback te krijgen, en dit heeft geleid tot een handvol nieuwe functies en wijzigingen in Windows 11 SE.

Windows 11 SE wordt geleverd met alle belangrijke Microsoft 365-apps vooraf geïnstalleerd Apps starten altijd op volledig scherm op Windows 11 SE Windows 11 SE heeft een vereenvoudigde versie van Snap Layouts In plaats van meerdere, gebruikt het een enkele modus waarmee je apps naast elkaar kunt plaatsen Het gedeelte Widgets van Windows 11 is ook verwijderd Microsoft zei dat het te storend is in de klas Microsoft Edge wordt ook geconfigureerd om Chrome-extensies te accepteren Dit is iets dat standaard is uitgeschakeld op Windows 11 Windows 11 SE maakt standaard een back-up van documenten naar OneDrive Het heeft ook offline ondersteuning! Windows 11 SE heeft standaard een nieuwe kleurrijke Bloom-achtergrond

Windows 11 SE is natuurlijk geoptimaliseerd om de services van Microsoft uit te voeren - van Edge-browser tot Office - maar het is niet beperkt tot Microsoft Store-apps. Dat betekent dat, in tegenstelling tot de noodlottige S-modus van Microsoft, Windows 11 SE apps van derden ondersteunt, waaronder Zoom en Chrome, waardoor scholen de keuze hebben om te gebruiken wat ze willen.

Windows 11 SE-apparaten worden beheerd en bijgewerkt door de IT-beheerders van een school, zelfs buiten het klaslokaal. Ze zijn ook verantwoordelijk voor welke apps kunnen worden geïnstalleerd. Microsoft zei dat het meer dan een jaar heeft besteed aan het bespreken van hun belangrijkste zorgen met IT-beheerders. Interessant genoeg noemden ze allemaal herstelbaarheid. Dus, Microsoft staat scholen toe om componenten te vervangen in zijn Windows 11 SE-aangedreven Surface Laptop SE en zal ze zelfs onderdelen verkopen via serviceproviders.

IT-beheerders krijgen ook een vereenvoudigde backend-beheerconsole voor het onderwijs. Microsoft bundelt ook apps, zoals Teams, Office, OneNote, Minecraft for Education en Flipgrid, zodat IT-beheerders ze niet apart hoeven te installeren. Studenten kunnen eenvoudig een Windows 11 SE-laptop openen, hun inloggegevens invoeren en direct toegang krijgen tot hun goedgekeurde apps en in de cloud opgeslagen documenten. Eenvoudig - net als Chrome OS.

Een van de eerste apparaten is de Surface Laptop SE van $ 249 van Microsoft, maar deze is exclusief beschikbaar voor scholen en studenten. Het basismodel wordt geleverd met een Intel Celeron-processor, 4 GB RAM, 64 GB eMMC-opslag en een 11,6-inch (1366 x 768 resolutie) scherm. Meer informatie over Surface Laptop SE vind je hier.

Andere goedkope Windows 11 SE-laptops komen van Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo en Positivo. Deze worden verkocht aan scholen.

Windows 11 SE-laptops zullen naar verwachting later dit jaar en begin 2022 in het onderwijs verschijnen. De Surface Laptop SE wordt begin 2022 gelanceerd.

Windows 11 SE is duidelijk de nieuwste poging van Microsoft om te concurreren met Chrome OS. Chrome OS is gemakkelijk te gebruiken voor kinderen en een makkie voor IT-beheerders en scholen om te beheren, en Microsoft heeft Windows 11 SE zo ingesteld dat het net zo gebruiksvriendelijk kan zijn voor klanten in het onderwijs.

