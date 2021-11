Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft probeert opnieuw te concurreren met Chromebooks . Deze keer is het met een Surface Laptop SE van $ 249, de meest portemonneevriendelijke Surface tot nu toe .

Exclusief beschikbaar voor scholen en studenten, de Surface Laptop SE begint bij $ 249 en wordt geleverd met een nieuwe studenteneditie van Windows. Genaamd Windows 11 SE, beschouw het als de reactie van Microsoft op Chrome OS. Windows 11 SE wordt de komende maanden geleverd met een verscheidenheid aan betaalbare laptops.

Vroege partners die Windows 11 SE-machines beloven, zijn Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo en Positivo.

Wat de Surface Laptop SE betreft, deze heeft hetzelfde toetsenbord en trackpad als de Surface Laptop Go van Microsoft, maar heeft een volledig plastic behuizing met een 11,6-inch (1366 x 768-resolutie) scherm. Het is ook een 16:9-apparaat, terwijl alle andere Surface-apparaten sinds 2014 3:2-schermen hebben. Andere specificaties zijn Intels Celeron N4020- of N4120-kracht met 4 GB / 8 GB RAM en 64 GB of 128 GB eMMC-opslag.

Er is ook een 720P 1-megapixel camera aan de voorkant, een enkele USB-A-poort, een USB-C-poort, een barrel-DC-connector en een 3,5 mm koptelefoonaansluiting.

Het is vermeldenswaard dat Chromebooks in de VS de K-12-markt bezitten. Als je naar de lagere, middelbare of middelbare school ging, moest je een Chrome OS-laptop gebruiken in de klas en voor huiswerk. Microsoft probeert al jaren om dit segment terug te winnen, en zijn laatste poging zou wel eens zijn grootste Chromebook-rivaal ooit kunnen zijn .

Microsoft zei dat het zelfs meer dan een jaar besteedde aan het bespreken van hun grootste zorgen met IT-beheerders - en ze zeiden allemaal dat het herstelbaar was. Het bedrijf staat scholen dus toe om componenten in de Surface Laptop SE ter plaatse te vervangen en is ook van plan om ze de benodigde onderdelen te verkopen via geautoriseerde serviceproviders.

De Surface Laptop SE wordt begin 2022 gelanceerd. Hij zal beschikbaar zijn in de VS, het VK, Canada en Japan.

