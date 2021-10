Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft de scholen nog niet opgegeven.

In de VS bezitten Chromebooks de K-12-markt. Als je naar de lagere, middelbare of middelbare school gaat, is de kans groot dat je een Chrome OS-laptop moet gebruiken in de klas en voor huiswerk. Microsoft probeert al jaren om een deel van dit segment terug te winnen, en zijn laatste poging zou wel eens zijn grootste Chromebook-rivaal tot nu toe kunnen zijn .

De softwaregigant maakt zich naar verluidt op om een goedkope Surface Laptop genaamd Surface laptop SE te introduceren, evenals een nieuwe editie van Windows 11 genaamd Windows 11 SE - en beide zullen volgens Windows Central gericht zijn op de onderwijsmarkt. De laptop zal naar verwachting een 11,6-inch (1366 x 768) scherm, Intels N4120 Celeron-processor, tot 8 GB RAM en een enkele USB-A- en USB-C-poort bevatten. Het zal ook ultra-betaalbaar zijn.

Wat Windows 11 SE betreft, het klinkt alsof het vergelijkbaar zou kunnen zijn met de S-versies van Windows 10. Microsoft lanceerde eerder een Surface Go-laptop met Windows 10 S-modus . Het was ook gericht op K-12 en begon bij $ 399. Een toetsenbord dat daarbij hoorde, kostte $ 99 apart.

Geen idee wanneer Microsoft de Surface Laptop SE of Windows 11 SE zal lanceren. Maar het zal hoogstwaarschijnlijk proberen zijn nieuwe laptop onder de $ 400 aan te bieden.