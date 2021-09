Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft haalde de wraps van een groot aantal apparaten tijdens een grote livestream eind september 2021, maar een van de minder radicale vernieuwingen die het liet zien voor de Surface-lijn kwam in de vorm van de Surface Go 3.

Dit is, precies zoals het klinkt, een update van de oudere Surface Go 2 en op het eerste gezicht ziet het er niet veel anders uit, afgezien van de update naar Windows 11. Hier zijn echter enkele meer gedetailleerde vergelijkingen over een paar belangrijke gebieden.

We zullen de olifant in de kamer hier aanpakken - de Go 3 en Go 2 lijken letterlijk identieke ontwerpen te hebben - dit wordt bevestigd door Microsoft dat hun afmetingen op de millimeter als hetzelfde vermeldt. Dat betekent dat als je het uiterlijk van de Go 2 leuk vond, er niets is dat je ervan weerhoudt om hetzelfde beeld van de Go 3 te hebben.

Dit betekent dat je hoe dan ook een 10,5-inch scherm krijgt met vrij dikke randen, samen met een opvouwbare hoes die het toetsenbord en het trackpad vasthoudt. Elke generatie is een echte 2-in-1, waardoor je hem kunt gebruiken als tablet of laptop, afhankelijk van je behoeften.

We hadden gehoopt op een grotere revisie die het uiterlijk van de Go misschien wat zou verbeteren, maar het lijkt erop dat we nog een tijdje moeten wachten op dergelijke zaken. Het goede nieuws is dat de Go 3 en Go 2 beide superlicht zijn, perfect voor draagbaar werk.

Als onderdeel van dat gebrek aan verandering, bevestigen de daadwerkelijke technische specificaties van het scherm dat u gaat gebruiken dat het ook niet is veranderd tussen generaties - in beide modellen is het een paneel met een resolutie van 1920 x 1280, met 220 PPI en 10 -punt multi-touch ondersteuning.

Dit is ook geen grote tragedie - het scherm is aanzienlijk bijgewerkt tussen de eerste Go en de Go 2, dus het is geen grote verrassing dat Microsoft het weer volhoudt. Het heeft een goede scherpte en kleurnauwkeurigheid, vooral gezien het formaat.

Als we onder de motorkap kruipen, komen we eindelijk bij het gebied waar de dingen echt een beetje zijn veranderd. Beginnend met de Go 2, werd deze aangedreven door een Intel Pentium Gold 4425Y of een 8e generatie Intel Core m3. De laatste was de enige echte keuze voor ons, maar liet de Go 2 in sommige scenarios toch een beetje ondermaats.

Dit draaide allemaal met Windows 10 in de uitgeklede "S" -modus, en het kwam allemaal neer op een apparaat dat handig was in een mum van tijd, maar kon worstelen met uitdagende taken. Om dit te verhelpen, moest een flink stuk extra geld worden uitgegeven aan opstapopties zoals verdubbeld RAM-geheugen of de duurdere processor.

Voor de Surface Go 3 heeft Microsoft een beetje geholpen door de minimale specificaties een beetje te verhogen. De Go 3 kan worden uitgerust met een dual-core Intel Pentium Gold 6500Y of dual-core 10e generatie Intel Core i3-10100Y-processor, wat een behoorlijke stap voorwaarts in kracht betekent.

Het wordt ook geleverd met Windows 11 (ook in "S" -modus) voor een wat nieuwere look en feel, en de voordelen van nieuwe functies zoals Xbox Cloud Gaming om de Go 3 een beetje breder bruikbaar te maken voor een apparaat.

Beide generaties kunnen 4 GB of 8 GB RAM hebben, en beide kunnen worden gebouwd met een schamele 64 GB of 128 GB opslagruimte op het apparaat.

De twee generaties tablets hebben precies dezelfde set poorten, zoals je zou verwachten van het ongewijzigde ontwerp - de volledige lijst:

1 USB-C

3,5 mm koptelefoonaansluiting

1 Surface Connect-poort

Oppervlak Type Cover Poort

MicroSDXC-kaartlezer

Dit betekent dat je je opslag op beide kunt uitbreiden met microSD, maar de Go 2 en Go 3 hebben vrij weinig echte poorten om te gebruiken – dus je zult waarschijnlijk een dongle kopen die erbij hoort. Evenzo, welke versie u ook kiest, u zult vrijwel zeker een Surface Type Cover willen kopen, zodat u daadwerkelijk een toetsenbord met de tablet kunt gebruiken.

Als het gaat om het kiezen van een winnaar tussen de Go 2 en Go 3, is het eigenlijk heel eenvoudig om één belangrijke reden: de prijs. Waar de Surface Go 2 aankwam op £ 399, begint de Go 3 vanaf £ 369, en de Go 2 is nog steeds niet zo sterk verdisconteerd in de buurt.

Dat betekent dat de eenvoudigste logica voorlopig is om te kiezen voor de meer toekomstbestendige Go 3, aangezien je vergelijkbare bedragen aan oudere hardware zult uitgeven als je voor het oudere model gaat.

