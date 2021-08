Windows 11 lanceert op 5 oktober, bevestigt Microsoft

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft eindelijk bevestigd wanneer Windows 11 daadwerkelijk wordt gelanceerd, na een lange periode van bètatesten en ongebreidelde speculatie over de releasedatum.

De volledige versie zal voor iedereen beschikbaar zijn als gratis upgrade als onderdeel van een uitrol die begint op 5 oktober 2021, dus er is niet veel tijd meer om te wachten.

Net als bij eerdere generaties Windows is er echter iets meer aan de hand. In eerste instantie wordt het nieuwe besturingssysteem op nieuwe machines verzonden, terwijl het proces om een update op uw Windows 10-pc of laptop te krijgen iets langzamer kan zijn naarmate Microsoft het uitrolt.

In termen van een datum waarop je kunt verwachten dat elke in aanmerking komende computer de gratis upgrade kan krijgen, speelt Microsoft het veiliger en zet zichzelf in op een "medio 2022" tijdsbestek, dus het is misschien niet al te dichtbij.

Dat gezegd hebbende, de verandering komt in de vorm van een gratis update, en voor de meeste mensen via een eenvoudige software-update die wordt geactiveerd door Windows Update, is het leuk om na te denken over de slechte oude tijd toen deze upgrades allebei veel vervelender waren en ook een arm kosten en een been.

Windows 11 zal een behoorlijk substantieel visueel herontwerp voor de massa brengen, naast nog veel meer veranderingen onder de motorkap, en je kunt hier het volledige detail van de plannen van Microsoft voor de release op deWindows Blog lezen .