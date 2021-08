Microsoft stopt ondersteuning voor native Android Office-apps op Chromebook

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft beëindigt dit najaar de ondersteuning voor de Office- en Outlook- Android-apps op Chrome OS- machines om gebruikers de web-apps te laten proberen.

Vanaf 18 september 2021 zal de in Redmond gevestigde softwaregigant Chromebook-gebruikers naar zijn web-apps gaan pushen, volgens een verklaring die het gaf aan Over Chromebooks . De nieuwsblog meldde ook dat alleen bepaalde Office-webapps, zoals Outlook, een offline modus hebben en dat het offline openen van bestaande documenten met de progressieve web-apps van Microsoft voor Chrome OS niet werkt. Het klinkt dus alsof deze overgang rommelig kan zijn en niet zo volledig uitgerust.

Het is vermeldenswaard dat, in juli 2021, de ondersteuningsdocumenten van Microsoft Chromebook-bezitters aanraadden om de Android-versies van Office, Outlook, OneNote en OneDrive op hun laptops te installeren. In die ondersteuningsdocumenten staat nu dat die native Android-apps niet worden ondersteund voor Chrome OS-gebruikers.

Microsoft legt niet uit waarom het deze wijziging aanbrengt, maar het is een beetje ironisch aangezien Windows 11 nu het uitvoeren van Android-apps ondersteunt. Eerlijk gezegd is het waarschijnlijk gewoon Redmonds manier om opnieuw te concurreren met Google en Chrome OS. Pocket-lint nam contact op met Microsoft voor een opmerking en zal meer delen wanneer we het leren.

Naast het probleem met offline bewerken, bevat de webversie van Office alle functies die u normaal gesproken zou gebruiken, van tekstverwerking tot het controleren van e-mail. Om de web-apps te gebruiken, moeten Chromebook-gebruikers inloggen met hun persoonlijke Microsoft-account of een account dat is gekoppeld aan een Microsoft 365/Office 365-abonnement