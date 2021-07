Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nou, hier is iets anders . Een Microsoft-patent uit 2020 heeft een mogelijke alternatieve toekomst voor de laptopproducten van Microsoft onthuld, zoals de ingebedde patentafbeeldingen hieronder laten zien.

Zoals je op de illustraties kunt zien, kan het onderscheidende scharnier van het bestaande Surface Book - het Dynamic Fulcrum Hinge genoemd, zoals onthuld in 2016 - in plaats daarvan worden verwisseld voor een dramatisch ontwerp met twee scharnieren.

Microsoft

Het WinFuture-bronartikel suggereert dat dit een poging is om Apples Magic Keyboard-ontwerpconfiguratie over te nemen (in feite de iPad in MacBook veranderend) - maar we zien het als heel anders.

Op het eerste gezicht lijken die afbeeldingen meer op de next-gen Surface Studio, maar bij nadere inspectie zie je het secundaire scharnier in het midden van de achterkant van het scherm. Dit maakt het mogelijk om het scherm naar voren te trekken in een meer ezelachtige positie, wat een grotere verscheidenheid aan plausibele schermposities oplevert.

Dat is nogal een afwijking van de bestaande Surface Book 3 , natuurlijk, omdat het huidige Dynamic Fulcrum Hinge is ontworpen om flexibel te zijn, maar ook om het scherm los te laten - in een tabletachtige stijl - voor veelzijdig gebruik in dat formaat.

Misschien resoneert de traditionele 2-in-1 van deze omvang en schaal niet zo veel met klanten als eerst? We zullen moeten afwachten of een toekomstige Microsoft-laptop deze scharnierstijl gebruikt, het zou inderdaad een zeer interessante alternatieve opstelling kunnen opleveren...