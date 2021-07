Windows 365 betekent dat u een Windows-pc in de cloud kunt gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft Windows 365 onthuld, een service waarmee je Windows-pcs in de cloud kunt hebben (Cloud-pcs genoemd).

Windows 365 - niet te verwarren met Microsoft 365 - zal de meeste consumenten niet aanspreken, maar bedrijven zullen hun werknemers toegang kunnen geven tot cloudgebaseerde pc-installaties, zelfs op hardware met een lager vermogen.

Dat zou de kosten moeten verlagen voor bedrijven die externe werknemers toegang moeten geven tot geüpgradede hardware.

Kleinere bedrijven kunnen bijvoorbeeld een cloud-pc hebben die door werknemers thuis op hun eigen computer wordt gebruikt. In wezen is het een ander hulpmiddel voor hybride werk, voor degenen die wat tijd thuis en wat tijd op kantoor doorbrengen.

Permanente externe werknemers zouden waarschijnlijk nog steeds een lokale bedrijfs-pc hebben, maar er is geen reden waarom een werknemer geen cloud-pc zou kunnen gebruiken in plaats van een fysieke laptop mee naar huis te nemen als ze maar een dag of twee thuis werkten.

Windows 365-pcs kunnen worden geconfigureerd met maximaal acht virtuele CPUs, 16 GB RAM en 512 GB opslagruimte. Microsoft demonstreerde de technologie en het leek net zo snel als een lokale pc.

We weten nog niet hoeveel Windows 365 gaat kosten, maar net als bij Microsoft 365 zal het ongetwijfeld een maandelijks bedrag zijn.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Volgende maand krijgen we meer details over de prijzen, zegt Microsoft.