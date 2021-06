Windows 11 downloaden: zo update je later in het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Windows 11 komt eraan - maar het zal pas later in het jaar volledig bij ons zijn - waarschijnlijk oktober als de eigen screenshots van Microsoft iets te bieden hebben.

De snelste manier om een definitieve Windows 11- versie van Microsoft te krijgen, is deze waarschijnlijk handmatig te downloaden of - vrij duur - een nieuwe pc te kopen.

Windows 11 zal echter een gratis update zijn voor bestaande gebruikers en voor iedereen die nu een pc koopt. Het nieuwe besturingssysteem zal voor iedereen beschikbaar zijn via Windows Update, maar dat proces zal waarschijnlijk doorgaan tot in 2022.

Ga naar Instellingen > Update en beveiliging > Windows Update om de nieuwste Windows Updates te zien. Wanneer het beschikbaar komt, zal het je expliciet aanbieden om te upgraden naar Windows 11, zodat je het kunt doen op een tijdstip dat jou uitkomt.

Als je Windows 10 nog niet hebt, kun je het nog steeds gratis krijgen door het installatiebestand (ISO) op de betreffende pc te downloaden, het uit te voeren en Upgrade deze pc nu te kiezen wanneer daarom wordt gevraagd.

In één woord, ja dat is er. Een vroege Windows 11-versie wordt momenteel uitgerold voor leden van het Windows Insider-programma en er zal in de zomer een bredere openbare bèta zijn. Iedereen kan een Windows Insider worden, maar je moet absoluut vroege versies van Windows installeren op een systeem waar je niet elke dag op vertrouwt. Vroege software zoals deze bevat bugs en dingen die gewoon niet werken en je moet jezelf niet in een positie brengen waarin je erop moet vertrouwen.

Dat gezegd hebbende, kunt u hier deelnemen aan het Microsoft Windows Insider-programma .

Het Windows Insider Dev-kanaal krijgt de update als eerste, dus u moet die optie kiezen wanneer u zich registreert om Windows 11 te krijgen voordat het wordt vrijgegeven voor het bètakanaal. Het Release Preview-kanaal krijgt Windows 11 pas later in het jaar, misschien een paar weken voordat het daadwerkelijk voor het publiek wordt vrijgegeven.

Er zijn een paar hoepels waar je doorheen moet springen voordat je Windows 11 kunt installeren. We hebben elders gesproken over de systeemvereisten van Windows 11, maar deze keer zegt Microsoft dat je het alleen kunt installeren op processors die vanaf ongeveer 2016-17 zijn gemaakt. Dat is te danken aan de beveiligingsmaatregelen die verwerkers vanaf die datum hebben getroffen.

Microsoft heeft zijn PC Health Check-tool ( downloadlink ) geüpgraded om te controleren of u uw pc kunt upgraden naar Windows 11.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 · Prime Day 2021 zit er nu op!

Geschreven door Dan Grabham.