Windows 11 ontbrekende functies: dit is wat er is verdwenen uit de nieuwe Windows

(Pocket-lint) - Het nieuwe Windows 11- besturingssysteem van Microsoft is misschien een nieuw begin voor het eerbiedwaardige besturingssysteem, maar er zijn een heleboel dingen die niet in de nieuwe software zullen zitten.

Microsoft wil misschien graag praten over wat er nieuw is, maar er is een beetje een lijst met functies die het opzettelijk heeft afgeschreven. Nu is Microsoft hier natuurlijk niet de enige - alle softwaremakers bevatten de hele tijd functies die mensen niet gebruiken. Meer dan ooit - dankzij onze mobiele apparaten - zijn we ons er allemaal van bewust dat software voortdurend verandert.

Er zijn echter enkele vreemde omissies. De belangrijkste hiervan is de tijdlijn, waar u terug kunt bladeren en kunt zien welke bestanden en apps u in chronologische volgorde hebt geopend. Tijdlijn verscheen voor het eerst in 2018 , dus het heeft niet lang geduurd. Een vergelijkbare functie is beschikbaar in Microsoft Edge om terug te gaan naar paginas die u hebt bezocht.

Tweede op onze lijst is het nieuws dat de taakbalk nu niet naar de zijkanten van het scherm kan worden verplaatst - hij staat alleen onderaan. Hij is nog steeds zeer verstelbaar, maar kan niet aan de kant worden gezet. Sommige mensen zullen dit haten.

Een bizarre beperking is dat sommige personalisaties - zoals uw bureaubladachtergrond - die kunnen verschijnen op elke pc waarop u zich hebt aangemeld met uw Microsoft-account, u niet langer zullen volgen, dus het is apparaatspecifiek.

De tabletmodus is ook dood, wat misschien vreemd lijkt, aangezien Microsoft veel praat over aanraak- en peninvoer. Maar Windows 11 schakelt de aanraakondersteuning uit met grotere aanraakdoelen en een interface die zich automatisch aanpast als deze opnieuw wordt georiënteerd. En met het nieuwe Start-menu is het hoofdbureaublad nog aanraakvriendelijker gemaakt, dus Microsoft denkt duidelijk dat het de secundaire modus niet nodig heeft. Nogmaals, misschien heeft niemand het gebruikt.

Zoals we elders hebben opgemerkt, zijn de Live Tiles van de Windows 8/8.1/10 Start-menus en Start-schermen verdwenen. De informatie hierin is verplaatst naar de nieuwe Widgets-zijbalk, een formaat dat velen van ons tegenwoordig gebruiken (dit vervangt ook Nieuws en Interesses in Windows 10).

Internet Explorer is niet langer inbegrepen sinds Microsoft Edge het heeft vervangen. Microsoft behield het in Windows 10 omdat sommige bedrijven het nog steeds nodig hadden, maar het is er niet meer in 11. In plaats daarvan heeft Edge een IE-modus voor degenen die het nog steeds nodig hebben.

Windows S Mode , de beperkte versie van Windows, is nu alleen beschikbaar in builds van Windows 10 Home. Dat betekent dat als je Windows 10 Pro in S-modus had - zoals op een Surface-apparaat - je Windows 11 Pro krijgt zonder de S-modus.

Cortana wordt afgeschreven in Windows 11 en staat niet meer op de taakbalk of onderdeel van de setup. De assistent kan worden gezien als een van Microsofts grootste mislukkingen als je het vergelijkt met Amazon Alexa of Google Assistant. Microsoft is duidelijk een van s werelds beste bedrijven op het gebied van software, maar het kon Cortana niet laten vasthouden.

In het menu Start kunt u niet langer uw eigen mappen met apps of benoemde groepen apps maken en zoals we al zeiden, zijn er geen Live-tegels meer. Houd er rekening mee dat vastgezette apps of sites niet kunnen worden overgedragen vanuit Windows 10.

Andere minder interessante dingen die standaard zijn verwijderd, zijn Paint 3D (sort-lived), 3D Viewer, Math Input Panel (nee, daar hadden we ook niet van gehoord), Wallet en de oude Windows 8 People-app is verdwenen uit de taakbalk. Ook kunnen individuele apps de taakbalk niet meer aanpassen.

Vreemd genoeg heeft Snipping Tool het overleefd ondanks de eerdere vervanging door Snip en Sketch. En ten slotte zal de standaard Skype-integratie Chat door Teams worden vervangen - hoewel de belangrijkste Microsoft Teams-app niet standaard is geïnstalleerd.

Geschreven door Dan Grabham.