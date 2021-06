Systeemvereisten voor Windows 11: Kan uw pc het nieuwe besturingssysteem van Microsoft gebruiken?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Windows 11 zal later in 2021 bij ons zijn en hoewel het een gratis download zal zijn, moet je ervoor zorgen dat het daadwerkelijk op je pc kan worden uitgevoerd.

Het is deze keer een beetje moeilijker omdat er een aantal verschillende vereisten zijn voor Windows 11 . Windows 10 had dit probleem niet, omdat het over het algemeen prima werkte op alles dat Windows 7 of 8/8.1 kon installeren en uitvoeren.

U kunt de PC Health Check-app van Microsoft downloaden om te zien of uw pc het nieuwe besturingssysteem meteen zal uitvoeren.

Maak je geen zorgen als op je pc Windows 10 draait en Windows 11 niet. Microsoft heeft toegezegd Windows 10 tot oktober 2025 te ondersteunen.

Voor de aanbevolen systeemvereisten van Windows 11 moet je minimaal een 8e generatie Intel Core-processor (of de Pentium/Celeron-equivalenten van die generatie) of AMDs Ryzen 2000 of hoger hebben voor een installatie. Het moet deze keer een 64-bits chip zijn, dus daarom zijn oudere generaties uit het raam.

Het ondersteunt ook alle Qualcomm-processors die vanaf de Snapdragon 850 voor pcs zijn gemaakt.

Een andere vereiste is dat je een Microsoft-account nodig hebt om Windows 11 Home in te stellen.

Een ding waar het Windows 11-installatieprogramma op controleert, is een TPM-chip. Een Trusted Platform-module is in wezen een beveiligingschip op de CPU en dat heeft Microsofts lijst met ondersteunde processors geïnformeerd die we hierboven hebben beschreven.

Het probleem is dat veel gebruikers machines hebben met TPM-ondersteuning, maar deze wordt niet ingeschakeld in het BIOS van hun systeem.

Als je een probleem hebt met het installeren van Windows 11, moet je uitzoeken hoe je deze instelling kunt inschakelen en - natuurlijk - het BIOS van elke fabrikant is een beetje anders. En dat kan voor sommige gebruikers een probleem zijn.

In termen van versies heeft Microsoft gezegd dat ondersteuning voor TPM 2.0 een zachte vloer is - met andere woorden, geen dealbreaker, maar TPM 1.2-ondersteuning is een harde vloer - veel oudere machines zouden nog steeds moeten kunnen installeren en voer het besturingssysteem uit, hoewel het officieel niet wordt aanbevolen.

Als uw pc Windows 10 kan installeren, zou u Windows 11 op de een of andere manier moeten kunnen installeren, hoewel Microsoft niet heeft gezegd wat het effect van installatie op oudere systemen op langere termijn zou kunnen zijn; krijg je bijvoorbeeld bepaalde functie-updates niet?

Microsoft zegt: "Apparaten die niet voldoen aan de harde vloer kunnen niet worden geüpgraded naar Windows 11, en apparaten die voldoen aan de zachte vloer krijgen een melding dat upgraden niet wordt geadviseerd."

Processor: 1 GHz of sneller met twee of meer cores op een compatibele 64-bits processor of System on a Chip (SoC) - hier vindt u toegang tot een volledige lijst met ondersteunde Intel-, AMD- en Qualcomm-processors voor Windows 11 .

Geheugen: 4 GB RAM

Opslag: 64 GB of groter opslagapparaat

Systeemfirmware: UEFI, geschikt voor Secure Boot

Trusted Platform Module (TPM): Versie 2.0 (zachte vloer) versie 1.2 (harde vloer)

Grafische kaart: DirectX 12-compatibele grafische kaart / WDDM 2.x

Scherm: groter dan 9 inch met 720p HD-resolutie of hoger

Internetverbinding: Microsoft-account vereist om Windows 11 Home in te stellen, internetverbinding vereist voor alle versies

Geschreven door Dan Grabham.