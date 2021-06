Microsoft heeft officieel zijn next-gen OS onthuld: Windows 11

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft officieel Windows 11 onthuld, dat later in 2021 zal worden gelanceerd. Het nieuwe besturingssysteem - dat in grote lijnen lijkt op Windows 10 - heeft een aantal ontwerpwijzigingen en enkele nieuwe functies en het zal een gratis upgrade zijn.

Het besturingssysteem lekte vorige week volledig uit , maar volgens Microsoft ging het om een onvolledige versie. Hoe dan ook, volgende week komt er een vroege build naar Windows Insiders.

De belangrijkste ontwerpwijziging is dat de taakbalkpictogrammen nu gecentraliseerd zijn (je kunt ze terug verplaatsen als je wilt), terwijl het Start-menu volledig is herdacht als meer een app-opstartprogramma en -lade voor je meest recent aangeraakte bestanden. Veel pictogrammen zijn opnieuw ontworpen om ze uit de oude pc-geschiedenis te slepen.

Voorbij zijn de live-tegels van Windows 8 en 10, hoewel er een nieuwe macOS-achtige widget-zijbalk is voor apps zoals Nieuws om je relevante inhoud te laten zien. Verwacht dat deze nieuwe zijbalk - die een eigen pictogram op de taakbalk heeft - een belangrijk aandachtspunt zal zijn voor Microsoft met Windows 11, omdat het anderen in staat stelt inhoud aan dit gebied bij te dragen. Het is vrij groot, maar je kunt het formaat wijzigen.

De legendarische venstersnapping van Windows heeft ook een feature-bump gekregen, met eenvoudigere manieren om meerdere vensters tegelijkertijd op het scherm weer te geven. Dit worden Snap Groups genoemd, zegt Microsoft. Snap Layouts onthoudt ook hoe je dingen had ingedeeld, zelfs op externe beeldschermen waarmee je verbinding maakt. U kunt hier meer lezen over Snap Layouts en Snap Groups .

Op tablets verandert Windows de oriëntatie als u van liggend naar staand gaat. Aanraakdoelen zijn ook groter gemaakt, zodat het gemakkelijker te gebruiken is om aan te raken.

Microsoft zegt dat het ook de veel verguisde Microsoft Store aan het herontwerpen is en voegt eraan toe dat het elk type app in de winkel zal verwelkomen - niet alleen native winkel-apps, zelfs als ontwikkelaars hun eigen manier gebruiken om klantbetalingen aan te nemen (een andere benadering van Apple ).

De softwaregigant zei ook dat Android-apps ook op Windows 11 kunnen worden geïnstalleerd via Amazons Appstore.

Elders is het nieuwe Windows echter meer iteratief dan revolutionair, voortkomend uit de behoefte van Microsoft om zijn pc-makende partners tevreden te houden door het op de markt brengen van een verbeterde versie van het eerbiedwaardige besturingssysteem.

Er is echter een risico voor Microsoft; wanneer het dit millennium een succesvolle versie van Windows heeft opgevolgd (zoals XP of 7), heeft het dit gedaan met een versie die minder goed wordt ontvangen, zoals Vista of Windows 8.

Het bewijs is echter in de pudding en als je wilt weten wat we tot nu toe van Windows 11 vinden, bekijk dan onze eerste indrukken van de gelekte build .

Geschreven door Dan Grabham.