Eerste indrukken van Windows 11: onze eerste gedachten over het gebruik van het nieuwe besturingssysteem van Microsoft

(Pocket-lint) - Windows 11 is in zijn geheel gelekt en bizar en ongewoon zijn het niet alleen afbeeldingen van de software, maar een volledige ISO van het volledige besturingssysteem van 4,8 GB dat is verschenen. Net als vele anderen hebben we het gedownload, geïnstalleerd op onze bètamachine (een Core i5 Surface Laptop 2) en hier zijn onze eerste indrukken.

Hoewel Microsoft ongetwijfeld Windows 11 zal presenteren als een volledig op de markt gebrachte, volledig nieuwe versie van Windows, is het een feit dat het een ontwerpaanpassing is aan het bestaande besturingssysteem - het is zeker geen revolutie. In die zin is het ongebruikelijk voor een nieuwe versie van Windows; 98 tot XP of XP tot Vista is dit niet.

Dit blijkt uit de manier waarop Windows 11 werkt, omdat het erg stabiel is en al onze apps probleemloos werken.

De meest visuele verandering is het Start-menu, dat nu veel meer een app/recente bestandsstarter is dan een poging om u recent nieuws of voorraadupdates te laten zien die het Windows 8 Start-scherm en het Windows 10 Start-menu zeker hebben geprobeerd.

De Chrome OS-achtige lichtere versie van Windows, bekend als Windows 10 X, zou zon launcher hebben gehad als de introductie niet was geannuleerd . Het onderste gedeelte van het menu bevat Aanbevolen dingen die in feite alles verzamelen wat je onlangs hebt opgeslagen, gebruikt of geïnstalleerd.

Veel iconen zijn vernieuwd als onderdeel van een bredere heroverweging van het ontwerp, vaak om oude ontwerpen bij te werken. Maar duik diep genoeg en dezelfde onderliggende Windowsness is er nog steeds. Iets als Apparaatbeheer kan nog steeds uit Windows 95 worden gehaald.

De pictogrammen op de taakbalk zijn nu gecentreerd - maar werken hetzelfde - hoewel je ze desgewenst terug naar links van de balk kunt schuiven in de taakbalkinstellingen, wat we waarschijnlijk zelf zullen doen.

Het voelt een beetje vreemd om ze gecentreerd te hebben, omdat we onze cursor natuurlijk naar linksonder verplaatsen om het menu Start te openen. Nogmaals, u kunt zoeken met behulp van het speciale pictogram in de taakbalk of het menu Start

Taakweergave is nog steeds aanwezig en correct, net als het supervenster van vorige versies. Er zijn nu echter meer opties om te snappen dankzij een nieuw vervolgkeuzemenu in elk venster zoals dit:

Ook nieuw is een Widgets-knop op de taakbalk die een grote widgetlade aan de linkerkant van het scherm opent.

De onze staat momenteel vol met verhalen van Microsoft News en je kunt op de verhalen klikken en zeggen wat je leuk vindt of verschillende nieuwsbronnen verwijderen. Als u op widgets klikt, wordt het relevante verhaal in Microsoft Edge geopend.

Vermoedelijk zal deze balk krachtiger worden naarmate de tijd verstrijkt, maar je kunt meteen bepalen wat erin zit, niet in de laatste plaats door je interesses te beheren op je Microsoft-account.

Net als bij Windows 10 is veel van de aanpassingen afhankelijk van uw account en nogmaals, het zijn echt de Live-tegels van het startscherm van Windows 8 en Windows 10 / Start-menu die opnieuw zijn verwarmd en een beetje opnieuw zijn gevormd voor de jaren 2020.

Veel functies kunnen natuurlijk veranderen als Windows 11 bijna wordt gelanceerd. Ondanks dat het heel goed werkte, was dit besturingssysteem duidelijk niet bedoeld om nog te worden geïnstalleerd - het heeft Windows Update eindeloos in de war gebracht, wat nog steeds suggereert dat een Windows 10 insider preview build voor ons.

Windows Update geeft ons echter een beetje inzicht in wat intern jargon - een systeemupdate verwijst naar Windows 11 als Windows 10 Version Next.

Sommige dingen – zoals de Microsoft Store – zullen blijkbaar worden bijgewerkt in Windows 11, maar het ziet er hier precies hetzelfde uit. Maar onze eerste indrukken zijn geweldig - het is stabiel, ziet er goed uit en is een stap verder dan Windows 10, zelfs als het een kleine stap is in plaats van een gigantische sprong.

Geschreven door Dan Grabham.