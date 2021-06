Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naar verwachting zal Microsoft later deze maand de volgende versie van Windows onthullen tijdens een evenement. Het wordt verondersteld Windows 11 te heten en zal de eerste grote update voor Windows in zes jaar zijn, afgezien van de tweejaarlijkse functie-updates die Microsoft uitrolt naar zijn vlaggenschipbesturingssysteem. Nu zijn afbeeldingen van het aankomende besturingssysteem online gelekt.

Een Baidu-gebruiker plaatste dinsdag twee screenshots van Windows 11, waarop een Windows 10X-achtige interface en centraal Start-menu met afgeronde hoeken te zien zijn. The Verge was toen in staat om in de vroege Windows 11 ISO te graven en deze zelfs te installeren. Hoewel het geen gigantische visuele verandering is ten opzichte van Windows 10, zijn er interface-tweaks, waaronder meer afgeronde hoeken, snapknoppen waarmee je een venster op een plek in je scherm kunt vastzetten, een nieuw Widgets-pictogram in de taakbalk, een geïntegreerde Xbox-app en een nieuwe Windows-installatie-ervaring.

hier is een eerste blik op Windows 11. Er is een nieuw Start-menu, afgeronde hoeken, een nieuw opstartgeluid en meer https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) 15 juni 2021

Het volgende evenement van Microsoft is gepland voor 24 juni, dus we zullen waarschijnlijk binnenkort meer te weten komen over deze veranderingen, die naar verluidt deel uitmaken van een inspanning met de codenaam Sun Valley.

Houd er rekening mee dat het bedrijf onlangs heeft besloten de deur te sluiten voor Windows 10X , een besturingssysteem dat speciaal is gebouwd voor apparaten met twee schermen. Naar verluidt besloot het om het beste van Windows 10X in Windows 10 te vouwen in plaats van een volledig afzonderlijk besturingssysteem te maken. Het lijkt er echter meer op dat dit werk is gebruikt in deze gelekte versie van Windows 11.

CEO Satya Nadella en chief product officer Panos Panay zullen sprekers zijn op het evenement van Microsoft. U kunt hier meer lezen over wat u kunt verwachten .

Geschreven door Maggie Tillman.