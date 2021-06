Microsoft Windows 11: functies, releasedatum en meer voor de volgende generatie Windows

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is bijna tijd voor een volgende generatie versie van s werelds populairste desktopbesturingssysteem - Microsoft Windows.

We denken dat de update bekend zal worden als Windows 11 dankzij enkele hints die Microsoft heeft laten vallen en Microsoft heeft een Whats next for Windows-evenement gepland voor 24 juni 2021. Het evenement zal live worden gestreamd.

Microsoft zit al geruime tijd vast op Windows 10 - in feite sinds 2015. De reden daarvoor is vrij eenvoudig, Microsoft heeft Windows 10 herhaald door middel van tweejaarlijkse updates, maar heeft geen fundamentele wijzigingen aangebracht.

Het wilde waarschijnlijk ook vasthouden aan een succesvolle versie van Windows, aangezien Windows XP uit 2001 en Windows 7 in 2009 enorm succesvol waren, maar de tussenversies van Windows Vista en Windows 8/8.1 (2012-13) uit 2006 waren niet zo goed. ontvangen.

We wisten al een tijdje dat 2021 een vernieuwing zou brengen in het Windows-ontwerp, maar het lijkt nu vruchten af te werpen als een nieuwe versie met de codenaam Cobalt en bekend als Windows 11. De interface-vernieuwing zelf is blijkbaar intern bekend als Sun Valley. Microsoft.

Microsoft heeft een nogal overdreven video (hierboven) laten vallen met Windows-opstartgeluiden uit het verleden die met 4.000 procent zijn vertraagd - ja echt. Het is een directe teaser voor het digitale evenement Whats Next for Windows, dus we kunnen alleen maar aannemen dat Windows opnieuw een opstartgeluid zal hebben (zoals Windows 10 X zou moeten hebben).

Microsoft stuurde uitnodigingen naar de media voor het digitale evenement Whats Next for Windows op 24 juni, met daarin de belangrijkste regel "waar het bedrijf de volgende generatie Windows zal onthullen". De eventteaser had ook een weerspiegeling van het Windows-logo erop, waarbij de dwarsbalk uit het venster was gehaald, wat betekent dat de logo-reflectie werd weergegeven als twee verticale balken - ook bekend als 11.

Er was niets over Windows client in de agenda voor Microsofts Build-ontwikkelaarsevenement dit jaar, wat we nogal vreemd vonden. Maar het antwoord kwam tijdens de openingskeynote van Microsoft CEO Satya Nadella.

"Binnenkort zullen we een van de belangrijkste updates van Windows van het afgelopen decennium delen om meer economische kansen te creëren voor ontwikkelaars en makers", plaagde Nadella. "Ik heb het de afgelopen maanden zelf gehost en ik ben ongelooflijk enthousiast over de volgende generatie Windows."

Het is duidelijk dat Microsoft zijn app store nieuw leven wil inblazen. Nadella voegde toe: "We zullen vandaag meer kansen creëren voor elke Windows-ontwikkelaar en elke maker verwelkomen die op zoek is naar het meest innovatieve nieuwe, open platform om applicaties te bouwen en distribueren en er geld mee te verdienen. We kijken ernaar uit om binnenkort meer te delen."

Dit sluit vrijwel zeker aan bij Project Reunion , onthuld in 2020 als de laatste poging van Microsoft om de puinhoop van Windows-apps op te lossen

Tijdens het Surface-evenement van 2019 onthulde Microsoft de Android-toting Surface Duo die werd gelanceerd, plus Surface Neo . Dat apparaat zou Windows 10 X draaien, een verkleinde versie van Windows waarvan in 2020 werd gemeld dat het vertraging opliep, maar die nu is geannuleerd . We kunnen echter enkele van zijn functies in Windows 11 zien.

De nieuwste Insider Preview-build van Windows toont Microsoft die pictogrammen herziet die al bestaan sinds het Windows 95-tijdperk voorafgaand aan de nieuwe Windows-release. Microsoft heeft begin 2021 tal van Windows File Explorer-pictogrammen herzien. Stevige Windows-pictogrammen zoals Deze pc, Documenten en Prullenbak hebben een nieuw uiterlijk gekregen.

Dit is een vervolg op het nieuwe gestroomlijnde Start-menu dat begin 2020 werd getoond.

De Sun Valley-ontwerpupdate voor Windows zal blijkbaar verbeterde snapmogelijkheden bevatten en het gebruik ervan gemakkelijker maken. Binnenkort kun je vensters naar de hoek van het scherm slepen en die vensters zullen dan intuïtief van grootte veranderen om perfect te passen. Dit zou moeten betekenen dat het nog gemakkelijker wordt om te multitasken met vensters naast elkaar.

Blijkbaar zal Aero Shake - waarbij je een venster schudt om het bureaublad leeg te maken - een optionele instelling worden, terwijl er ook de mogelijkheid zal zijn om afzonderlijke virtuele desktops voor elke monitor te hebben.

Volgens een vacature van Microsoft wordt Sun Valley een "verrassende visuele verjonging" van Windows. De lijst zegt: "In dit team werk je samen met ons belangrijkste platform, Surface en OEM-partners om een ingrijpende visuele verjonging van Windows-ervaringen te orkestreren en te leveren om onze klanten te laten weten dat Windows TERUG is en ervoor te zorgen dat Windows wordt beschouwd als de beste gebruikers-OS-ervaring voor klanten."

De "belangrijke ontwerpvernieuwing" die in 2021 naar Windows komt, heeft de codenaam Sun Valley en zal een opfrisbeurt krijgen van veel belangrijke elementen, waaronder het startmenu, het actiecentrum en de bestandsverkenner. De revisie lijkt te worden geleid door Microsoft Chief Product Officer Panos Panay.

De release heeft de codenaam Cobalt [destijds leek dit een Windows 10-versie, nu lijkt het een nieuwe OS-versie].

Eerder in 2020 was al duidelijk dat Microsoft verder zou investeren in Windows 10. Windows Central zegt : "Het is eerlijk om te zeggen dat Microsoft Windows de afgelopen jaren op een laag pitje heeft gezet, omdat het zijn focus verschoof naar andere inspanningen bij het bedrijf ... Het feit dat Microsoft-woordvoerders woorden als "herinvestering" gebruiken wanneer ze praten over Windows 10 is een verademing voor Windows-fans die Microsoft hebben opgeroepen om hun inspanningen te heroriënteren op Windows."

