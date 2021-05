Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De ontwikkelaarsconferentie van Microsoft is niet erg consumentvriendelijk, maar de CEO van het bedrijf slaagde erin om een aankondiging binnen te sluipen die jij en de jouwe misschien interessant vinden: er komt een grote update voor Windows aan.

"Binnenkort zullen we een van de belangrijkste updates van Windows van het afgelopen decennium delen om meer economische kansen voor ontwikkelaars en makers te ontgrendelen", plaagde CEO Satya Nadella tijdens Microsofts Build 2021 Day One keynote-toespraak . "Ik heb het de afgelopen maanden zelf gehost, en ik ben ongelooflijk enthousiast over de volgende generatie Windows."

Nadella voegde toe: " We zullen vandaag meer kansen creëren voor elke Windows-ontwikkelaar en elke creator verwelkomen die op zoek is naar het meest innovatieve nieuwe, open platform om applicaties te bouwen en te distribueren en er inkomsten mee te genereren. We kijken ernaar uit om binnenkort meer te delen."

Geruchten over de volgende generatie Windows suggereren dat het de codenaam Cobalt heeft en zal worden geleverd met een verbeterde gebruikersinterface die bekend staat als Sun Valley . Het zou een moderner uiterlijk en andere verbeteringen hebben ingepakt. Microsoft heeft natuurlijk niets anders gespecificeerd, of zelfs wanneer de nieuwe update wordt onthuld. ZDNet zei dat het waarschijnlijk later dit jaar zal aankomen.

