Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Windows 10 X is overleden. Nog een andere versie van Windows die we nooit kenden.

Mijn probleem hiermee is niet dat Microsoft het heeft vermoord omdat het zich realiseerde dat het geen succes zou worden - een dergelijke overtuiging zou moeten worden toegejuicht - maar dat het opnieuw een mislukking is om een lichtgewicht versie van Windows te maken.

Zon besturingssysteem had ideaal kunnen zijn voor tablets en andere apparaten zoals de Surface Pro X naast de bevestigde en nu vertraagde Surface Neo.

In het afgelopen decennium hebben we ook Windows RT (in feite Windows 8 op ARM) en Windows 10 S (of Windows 10 in S-modus ) zien starten. Beiden vielen weg. En dan is er Windows 10 X dat - hoewel hetzelfde - kan worden gezien als een Chrome OS- equivalent voor lichtgewicht, toegankelijke Windows-machines met een vereenvoudigd app-opstartprogramma voor het Star-menu en een taakbalk.

De belangrijkste reden waarom Microsoft hiervan geen succes kan maken, is naar onze mening drievoudig - ten eerste, zoals Microsoft lijkt te hebben toegegeven , is er geen behoefte aan een lichtgewicht versie van Windows van potentiële kopers. Ze zijn over het algemeen tevreden met Windows 10 en met 1,3 miljard actieve Windows 10-apparaten die er zijn, is er een argument om niet te breken met wat al is opgelost.

Ten tweede kan een lichtgewicht versie van Windows, of het nu RT, 10 S of 10 X is, geen succes zijn zonder dat ontwikkelaars Microsoft Store-apps ontwikkelen. Hier is een probleem, want Microsoft heeft er constant niet in geslaagd om ontwikkelaars voldoende bij de winkel te betrekken, van de worsteling met Windows 10, het niet-overtuigende voorbeeld van zijn eigen Skype-app op Windows 8 tot nu, waar het simpelweg niet mogelijk is om op de Windows Store te vertrouwen geheel.

Ten derde en cruciaal was Microsoft zo slecht in het communiceren hoe Windows RT of Windows 10 S verschilde van de reguliere versie van Windows. Microsoft vertelde me bij de lancering van Windows 8 in 2012 dat het klanten zou vertellen hoe het anders was dan Windows 8.

"We werken absoluut hard in de detailhandel of op elk punt van aankoop om ervoor te zorgen dat klanten begrijpen wat Windows RT is". Dat vertelde Tami Reller, marketinghoofd van Windows 8, me destijds tijdens een interview .

Het is mislukt.

Het grootste probleem was dat je geen desktop-apps kon installeren, maar in plaats daarvan vertrouwde op de Microsoft Store, die op dat moment jammerlijk ontoereikend was.

En het herhaalde de truc met Windows 10 S (of Windows 10 in S-modus ), waarbij beveiliging werd genoemd als de reden, maar veel consumenten in het proces verwarde die vervolgens moesten worstelen om hun machines uit S-modus en in standaard Windows 10 te schakelen .

Inderdaad, ik kreeg onlangs een telefoontje van een dame die ik ken en die dit probleem had - ze had de Zoom Rooms-app uit de Store gedownload, maar dat is niet hetzelfde als de standaard Zoom-desktopclient. Ik moest haar door het gecompliceerde upgradeproces heen praten, zodat ze de desktop-app kon downloaden.

Dus hoewel er een aantal goede redenen zijn waarom Microsoft heeft besloten om Windows 10 X te gebruiken, is het voor mij vrij duidelijk dat het alleen zichzelf de schuld heeft. Met de juiste infrastructuur en het juiste begrip had het een succes moeten zijn van Windows 10 S, ook al was Windows RT een beetje voor zijn tijd.

En met ARM-gebaseerde pcs die nu in opkomst zijn dankzij Qualcomms Windows op Snapdragon en Apple Silicon in het bijzonder (evenals de opkomst van Googles Chromebooks), had de tijd voor Windows 10 X eigenlijk nu moeten zijn.

Geschreven door Dan Grabham.