(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Windows 10X er niet meer is.

Microsoft heeft de afgelopen jaren een lichtere, eenvoudigere, cloudgestuurde versie van Windows 10 ontworpen en gebouwd. Het doel, zei Microsoft, was om "een nieuw tijdperk van mobiele productiviteit en creativiteit op twee schermen" mogelijk te maken. Volgens Brad Sams van Petri is het echter uit de kast gehaald en zal het dit jaar niet meer worden verzonden. In plaats van zich te concentreren op Windows 10X, is Microsoft van plan het kernbesturingssysteem Windows 10 te verbeteren.

Microsoft was oorspronkelijk van plan Windows 10X te lanceren naast nieuwe apparaten met twee schermen zoals de Surface Neo. Later zei het dat Windows 10X ook naar laptops met één scherm zou komen, met als doel te concurreren met Chrome OS . Het is ontworpen om een vereenvoudigde interface te bieden, compleet met een bijgewerkt Start-menu zonder Live Tiles, evenals multitasking-verbeteringen en een app-container voor prestaties en beveiliging.

Maar nu krijgt Windows 10 een verbeterde interface, inclusief nieuwe systeempictogrammen, verbeteringen in de bestandsverkenner en meer visuele veranderingen als onderdeel van een initiatief met de codenaam Sun Valley. Microsoft heeft deze beslissing nog niet officieel aangekondigd, maar de nieuwe Windows 10 zou in oktober via een update moeten komen.

Het zal interessant zijn om te zien of enkele van de andere interessante aspecten van Windows 10X hun weg vinden naar Windows 10. We houden u op de hoogte wanneer we meer te weten komen.

Geschreven door Maggie Tillman.