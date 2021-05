Microsoft werkt eindelijk pictogrammen bij die al bestaan sinds Windows 95

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft de afgelopen maanden talloze Windows File Explorer-pictogrammen herzien en Windows Insider-preview-builds hebben ze op apparaten zien verschijnen. Stoere Windows-pictogrammen zoals Deze pc, Documenten en Prullenbak hebben een nieuw uiterlijk gekregen.

Maar de nieuwste Insider Preview-build geeft een beetje meer inzicht in andere pictogramveranderingen - namelijk dat Microsoft bezig is met het herzien van pictogrammen die al bestaan sinds het Windows 95-tijdperk.

Het idee is om ze in lijn te brengen met andere ontwerpelementen op producten zoals Microsoft 365 en tal van nieuwe pictogrammen op te nemen voor zaken als netwerken, printen, winterslaap en fysieke mediastations (ja, mensen hebben die nog steeds).

Dit maakt allemaal deel uit van Sun Valley - een ingrijpende reeks ontwerpwijzigingen die naar Windows komen en de eerste echte herziening van de ontwerptaal van Windows 10 sinds het debuteerde in 2015, deels vanwege de bruikbaarheid, deels om het in lijn te brengen met andere zogenaamde Microsoft Het aanbod van Fluent Design en deels omdat velen van ons tegenwoordig beeldschermen met een veel hogere resolutie gebruiken.

De nieuwe interface-aanpassingen zullen blijkbaar deel uitmaken van wat normaal gesproken de update van oktober of herfst zou zijn en het ziet ernaar uit dat deze in de zomer zal worden afgerond.

De allernieuwste Windows Insider-builds laten nu andere Fluent Design-invloeden zien, namelijk een nieuw zwevend uiterlijk voor het Start-menu en flyouts die boven de taakbalk verschijnen voor app-specifieke menus en zaken als Wi-Fi, Clock en Action Center-opties.

Deze elementen zijn vergelijkbaar met het ontwerp dat te zien is op macOS en iPadOS in recente versies, met name de huidige macOS 11 Big Sur-iteratie . Er kunnen echter andere zwevende elementen zijn, zoals Windows die meer afgeronde hoeken krijgt.

We verwachten later deze maand een laatste preview van Sun Valley te zien tijdens het Microsoft Build-ontwikkelaarsevenement.

Geschreven door Dan Grabham.