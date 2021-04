Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende Windows 10-update zal naar verluidt een functie toevoegen waar gebruikers al jaren om vragen.

Later dit jaar verwacht, zou de grote release van Microsoft eindelijk ondersteuning voor AAC-audio via Bluetooth moeten bevatten. De Advanced Audio Codec is belangrijk voor "lossless" audiostreaming naar de koptelefoon van Apple. Het komt ook ten goede aan het afspelen van iTunes en Apple Music op Windows.

Windows 10 ondersteunt al concurrerende draadloze audioformaten van hoge kwaliteit, zoals aptX en SBC, maar eigenaren wilden ook al lang AAC.

Volgens The Verge zal Microsoft ook het systeem verbeteren voor het selecteren van Bluetooth-ingangen in de taakbalk. Momenteel ziet u meerdere apparaatopties voor dezelfde hoofdtelefoon of luidspreker. Dat komt omdat de software denkt dat elk Bluetooth-profiel voor hetzelfde apparaat gelijk is aan een ander apparaat, dus worden ze allemaal in de selector weergegeven.

Na de update wordt dit bijgesneden om alleen het apparaat weer te geven, niet meerdere verbindingsopties ervoor.

Meerdere andere fixes en softwareverbeteringen worden verwacht in de volgende grote Windows 10-update. We weten nog geen datum waarop het zou kunnen aankomen, maar de Build-ontwikkelaarsconferentie van Microsoft begint zelfs op 25 mei als een online-only conferentie. We zouden dan meer moeten weten.

Het loopt tot en met donderdag 27 mei en alle keynotes en seminars zijn gratis te bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.