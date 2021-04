Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft stilletjes de Surface Laptop 4 aangekondigd, met bijgewerkte processors die vermeende verbeteringen van de levensduur van de batterij brengen als de belangrijkste toevoeging voor deze release van de vierde generatie.

Maar dat is echt jouw lot, want de Surface Laptop 4 is anders een spiegelbeeld van de vorige Surface Laptop 3 - niet per se een slechte zaak, want dat apparaat won Pocket-lints laptop van het jaar 2020 .

We hoopten alleen stilletjes dat een nieuwe Surface-laptop meer poorten met zich mee zou brengen en het gepatenteerde oplaadpunt zou afschaffen. Maar geen dobbelstenen, het is er nog steeds, samen met een enkele USB-C en USB-A-poort van volledige grootte.

Het is binnen waar dingen het meest veranderen, met 11e generatie Intel Core-processors en, voor het eerst in een Surface-apparaat, AMD Ryzen Mobile-processors beschikbaar om uit te kiezen. Dat laat zien waar de markt naartoe gaat - aangezien het Ryzen-assortiment heeft bewezen uitzonderlijk te zijn met betrekking tot de levensduur van de batterij en daarom beweert Microsoft dat de Surface Laptop 4 19 uur levensduur per oplaadbeurt zal leveren.

De Surface Laptop 4 is verkrijgbaar in 13,5-inch en 15-inch vormfactoren, elk met een PixelSense-paneel met een beeldverhouding van 3: 2 - het is gewoon hoe groot het scherm is dat je wilt voor je werkopstelling.

Qua afwerkingen is er een nieuwe kleur Ice Blue - maar aangezien de vorige laptop in Cobalt Blue kwam, is het nauwelijks een grondverschuivende verandering. Er zijn ook opties voor alcantara en metalen afwerkingen voor elke smaak.

De Microsoft Surface Laptop 4 zal op 15 april 2021 in de VS, Canada en Japan te koop zijn; en 27 april 2021 in het VK. Prijzen beginnen bij £ / $ 999 voor het 13,5-inch model en £ / $ 1.299 voor het 15-inch model.

Geschreven door Mike Lowe.