Microsoft Surface Laptop 4 lijkt op handen en zal worden geleverd met AMD- en Intel-chips

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We dachten al een tijdje dat er een nieuwe Microsoft Surface Laptop 4 onderweg was en nu lijkt het erop dat de tijd vrij snel komt.

Hoe weten we? Omdat Microsoft het ons in feite vertelde - het plaatste placeholder-webpaginas live in het downloadcentrum van de driver voor de Surface Laptop 4, een gelabeld voor het apparaat met Intel-chips en een andere voor AMD. De placeholder-paginas werden opgemerkt door de bekende tech-tweeter WalkingCat.

De ondersteuning voor AMD is geen verrassing aangezien de huidige Surface Laptop 3 - uitgebracht eind 2019 - ook wordt geleverd met een keuze tussen Intels Core i5 of i7 en AMDs Ryzen 5 en 7. Het zouden de nieuwste versies van al deze chips zijn.

Sommige eerdere lekken hebben het bereik gekoppeld aan de opties Intel i5-1145G7, Intel i7-1185G7, AMD Ryzen 5 4680U en Ryzen 7 4980U. Beide Intel-chips daar zijn net gelanceerd als onderdeel van Intels Tiger Lake-serie. De Ryzen-chips dateren van medio 2020.

De beste Chromebook 2021: onze selectie van de beste Chrome OS-laptops voor school, universiteit en meer Door Dan Grabham · 7 April 2021

.squirrel_widget_168114

We verwachten niet dat de nieuwe Surface Laptop veel ontwerpwijzigingen zal ondergaan ten opzichte van de eerdere versies, hoewel we geruchten hebben gehoord dat een nieuwe versie van de Surface Headphones - Surface Headphones 2+ genaamd - zal worden gelanceerd naast de geüpgradede laptop en Microsoft zal worden Teams gecertificeerd om dat publiek aan te spreken.

Verwacht dat de Surface Laptop 4 dezelfde startprijs van $ 999 behoudt als de Laptop 3.

Geschreven door Dan Grabham.