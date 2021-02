Microsoft zegt dat er een volledige versie van Office 2021 komt voor Windows en Mac

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft 365 mag tegenwoordig de baas zijn, maar het feit blijft dat veel gebruikers liever een volledige versie van Office krijgen waarvoor ze vooraf betalen dan voor een abonnement.

Om tegemoet te komen aan deze gebruikers zullen er nog steeds Office-releases zijn voor zowel bedrijven als consumenten die Office 2019 opvolgen. Deze zullen beschikbaar zijn voor zowel Windows als macOS.

Jared Spataro, hoofd van Microsoft 365, zegt in een blogpost dat Microosft weliswaar investeert in de cloud, maar dat het geen klanten achter wil laten die in één keer moeten betalen.

"Om het werk van de toekomst te voeden, hebben we de kracht van de cloud nodig. De cloud is waar we investeren, waar we innoveren, waar we de oplossingen ontdekken die onze klanten helpen om iedereen in hun organisatie mondiger te maken - zelfs als we ons allemaal aanpassen aan een nieuwe wereld van werk.

"Maar we erkennen ook dat sommige van onze klanten een beperkte reeks vergrendelde scenarios moeten inschakelen, en deze updates weerspiegelen onze toewijding om hen te helpen in deze behoefte te voorzien."

De verhuizing is in tegenstelling tot sommige andere leveranciers, met name Adobe, die volledig is overgestapt op een cloudgebaseerd model met Creative Cloud.

Microsoft zegt dat Office 2021 gedurende vijf jaar wordt ondersteund en dezelfde prijzen zal hebben als de bestaande software. "We zullen meer details bekendmaken over nieuwe functies in Office 2021 dichter bij algemene beschikbaarheid."

Verwacht echter niet een hoop nieuwe functies en natuurlijk zal alles ook beschikbaar zijn via Microsoft 365. Functies in de cloudversies worden verzonden zodra ze beschikbaar zijn.

