(Pocket-lint) - Op de virtuele onderwijsshow van BettFest 2021 kondigde Microsoft een handvol Windows 10-laptops aan die perfect zijn voor schoolgaande kinderen op afstand . Elk model is niet goedkoop en geschikt voor LTE.

"Op BettFest onthullen we een uitgebreid portfolio van nieuwe Windows 10-apparaten voor het komende schooljaar, waarvan vele met LTE-connectiviteit", zei Microsoft in een bericht van 19 januari 20201 op haar educatieve blog over de nieuwe Windows 10-apparaten. "Dit zijn de meest betaalbare LTE-apparaten van aangesloten partners in het portfolio, met de mogelijkheid om altijd en overal boeiende, samenwerkende leerervaringen mogelijk te maken."

Er zijn in totaal vijf nieuwe Windows 10-laptops. De eerste is de Acer TravelMate B3- notebook die begint bij $ 239. Het werkt tot Intels Pentium-processor en prijst een batterij die de hele dag meegaat, een morsbestendig toetsenbord met verankerde toetsen en Wi-Fi 6 en optionele LTE-connectiviteitsopties.

Er zit ook een cabriolet in het stel, Acer TravelMate Spin B3 , die begint bij $ 329. Het is een robuuste laptop die kan werken met de Pentium-processor van Intel. Het beschikt ook over een batterij die de hele dag meegaat, een morsbestendig toetsenbord met verankerde toetsen en Wi-Fi 6 en optionele LTE-connectiviteitsopties. Het valt op door zijn tweede camera, een volledige USB Type-C-poort en een optionele antimicrobiële coating voor het scherm, het toetsenbord en het touchpad.

De volgende is de JP-IK Leap Connect T304 die begint bij $ 229. Gebaseerd op Qualcomms 7c-silicium, biedt het ook een batterij die de hele dag meegaat, plus het heeft eSIM / LTE-connectiviteit, 4 GB RAM en 64 GB geheugen. Er is ook de Asus ExpertBook BR1100 die begint bij $ 279. Het is weer een robuuste notebook met LTE-functionaliteit en een batterij die de hele dag meegaat. Het heeft ook een antibacteriële C-hoes, waardoor het een extra beschermingslaag krijgt in tijden van pandemie.

De goedkoopste van de vijf toestellen is de JP-IK Leap T304 . Vanaf $ 185 heeft het een LTE-upgradeoptie, werkt het op een Intel Celeron-processor, heeft het 4 GB RAM, biedt het de hele dag batterijduur en wordt het geleverd met een Windows Hello-vingerafdruksensor. Het heeft ook een lichtgewicht en toch robuust ontwerp.

Tel alles bij elkaar op, en al deze apparaten zijn geweldige werkstations voor ruige kinderen en tieners die onderweg leren in 2021.

Geschreven door Maggie Tillman.