De Surface Pro 7 Plus van Microsoft heeft een langere batterijduur en een verwijderbare SSD

(Pocket-lint) - In een onverwachte stap aan het begin van CES 2021 heeft Microsoft een nieuw apparaat aan de Surface-line-up toegevoegd . Maar het is niet een geheel nieuw apparaat - de Surface Pro 7 Plus (of 7+) is een gemodificeerde Surface Pro die er hetzelfde uitziet als de Surface Pro 7. Het zal in de komende tijd beschikbaar zijn in de VS en Canada, Europa en Azië. weken vanaf $ 899.

Intern liggen de zaken echter nogal anders. Er is een grotere batterij en een verwijderbare SSD voor starters, terwijl het 12,3-inch apparaat draait op geüpgradede 11e generatie Intel Core-processors . Net als bij geselecteerde andere Surface Pros in het verleden, is er ook LTE-connectiviteit, maar het is nog steeds een 4G-apparaat - vermoedelijk zal er een 5G-versie van de Surface Pro 8 of Surface Pro X2 zijn wanneer ze later in 2021 verschijnen.

De Surface Pro 7+ is echter een volledige reeks apparaten, ook al zegt Microsoft dat het gericht is op het onderwijs en het bedrijfsleven in plaats van op consumenten. Core i3-, i5- en i7-varianten zullen beschikbaar zijn, beginnend met 8 GB RAM en 128 GB opslag en oplopend tot 32 GB RAM en 1 TB opslag. De cameras aan de voor- en achterzijde zijn geüpgraded met Full HD 1080p-video, terwijl er ook Dolby Atmos-verbeterde audio en farfield-microfoons zijn.

Het chassis zelf is ongewijzigd, afgezien van de verwijderbare opslagsleuf, dus er zijn ook enkele USB-C- en USB-A-poorten, een hoofdtelefoonaansluiting en de Surface Connect-poort.

Geschreven door Dan Grabham.