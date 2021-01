Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn een aantal FCC-aanvragen ontdekt die de draadloze communicatietechnologie in een aankomend Microsoft- apparaat goedkeuren, waarvan wordt aangenomen dat het de Surface Pro 8 is.

Ze keuren de Wi-Fi 6- en LTE-hardware in de 2-in-1 goed voor consumentengebruik in de VS. Deze stap geeft meestal aan dat een product binnenkort wordt uitgebracht.

Dat komt overeen met eerdere geruchten die beweerden dat de Surface Pro 8 en Surface Laptop 4 in januari 2021 op de markt zullen komen. We hoeven dus niet lang te wachten.

Volgens de documenten gebruikt het apparaat Intels Wi-Fi 6 AX201-adapter (AKA 802.11ax) en Quectels LTE-A Cat 12 M.2-module voor 4G-connectiviteit. Gebruikers zullen de connectiviteit kunnen beheren via Windows 10-instellingen, meldt Windows Latest.

Eerdere lekken hebben laten doorschemeren dat de specificaties van het nieuwe apparaat zullen beginnen met een Intel Core i3-chipset - voor het basismodel - en 8 GB RAM. Dat kan oplopen tot Intel Core i7-verwerking en tot 32 GB RAM voor de topvariant.

Er wordt gezegd dat opslag varieert van 128 GB tot 1 TB, afhankelijk van het gekozen model.

Een gedachtegang is dat Microsoft ervoor kan kiezen om zijn traditionele nummeringssysteem te laten vallen en het simpelweg de "New Surface Pro" te noemen. We zouden het later deze maand zeker moeten weten.

Geschreven door Rik Henderson.