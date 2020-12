Microsoft Surface Pro 8 heeft mogelijk minimaal 8 GB RAM

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er doen geruchten de ronde dat de nieuwe, binnenkort te lanceren Microsoft Surface Pro 8 wellicht een mooie geheugenupgrade heeft ten opzichte van het vorige model.

Er zijn rapporten verschenen die suggereren dat het basismodel van de Surface Pro 8, dat een Intel Core i3 SoC zal hebben, ook minimaal acht gigabyte RAM zal hebben. Dat is dubbel zoveel geheugen als de Microsoft Pro 7 en er wordt ook gedacht dat er opties zullen zijn tot 32 GB.

Naast de informatie over de RAM-toename, bieden de lekken die zijn ontdekt door de Duitse tech-outlet WinFuture ook informatie over de line-up van mogelijke configuraties voor de nieuwe twee-in-één.

Indien nauwkeurig, heeft het basismodel een Intel Core i3-processor, 128 GB SSD-opslag en 8 GB RAM. Het Core i5-model heeft 8 GB of 16 GB RAM en 128 GB of 256 GB opslag. De Core i7-modellen zijn verkrijgbaar met maximaal 32 GB RAM en 1 TB opslag.

Eerder deze maand verscheen het nieuws dat Microsoft werkte aan zijn eigen aangepaste ARM-gebaseerde processors voor de aankomende Surfaces-apparaten. Maar het lijkt er nu op dat als dit toch gebeurt, het waarschijnlijk is voor toekomstige producten en voor de datacenters van Microsoft in plaats van voor de Surface 8-line-up.

Hopelijk komen we er in januari 2021 meer over te weten.

Geschreven door Adrian Willings.