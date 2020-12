Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft ontwikkelt zijn eigen aangepaste ARM-gebaseerde processors voor servers en misschien zelfs Surface-apparaten , volgens Bloomberg News . Sommige processors kunnen worden gebruikt in servers voor de Azure-cloudservices van Microsoft, terwijl een andere chip kan worden gebruikt in toekomstige Surface-apparaten.

Microsoft gebruikt momenteel Intel-gebaseerde processors voor Azure en een groot deel van de bestaande Surface-serie, hoewel het samenwerkte met AMD en Qualcomm op chips voor de Surface Laptop 3- en Surface Pro X- apparaten. Microsoft heeft bijvoorbeeld de ARM-gebaseerde SQ1-processor en een SQ2-variant mede ontworpen. AMD werkte ook samen met Microsoft aan een aangepaste Ryzen-processor. Het is dus niet schokkend om te horen dat Redmond meer toepassingen voor ARM-chips onderzoekt.

Houd er rekening mee dat ook Apple langzaam overgaat van Intel-chips naar ARM. Onlangs onthulde het bedrijf Cupertino ARM-gebaseerde M1-silicium voor zijn nieuwste Macs. In onze recensie van de 13-inch MacBook Pro zeiden we dat de M1-processor aanvoelt als het begin van iets nieuws en indrukwekkends, en dat het fascinerend zou zijn om te zien waar het in de toekomst naartoe gaat - en hoe de industrie reageert. Dus, zo te zien, zien we misschien steeds meer ARM.

Toen hem werd gevraagd om commentaar, vertelde Microsoft de media dat het simpelweg investeert in zijn "eigen capaciteiten" en tegelijkertijd "partnerschappen aanmoedigt en versterkt".

Geschreven door Maggie Tillman.