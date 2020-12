De benchmarks van Microsoft Surface Pro 8 en Surface Laptop 4 verschijnen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat de nieuwe Surface Pro 8 en Surface Laptop 4 aanstaande zijn, met benchmarkresultaten die online verschijnen. We weten dat de nieuwe apparaten er niet drastisch anders uit zullen zien - wat echt jammer is voor het verouderende Surface Pro-ontwerp - maar ze zullen een verbeterde binnenkant hebben.

Eén apparaat gespot in Geekbench-lijsten door Windows Nieuwste functies Windows 10 Enterprise en dat geldt ook voor een zakelijke editie van een nieuwe Surface, met de codenaam OEMWY en aangedreven door een Intel 11e generatie Core i7-1185G7-processor met de nieuwe generatie Xe grafische processor. 32GB geheugen was aan boord van deze versie, dus het is waarschijnlijk een Surface Laptop.

De ster van AMD is de afgelopen jaren gestegen en Microsoft gebruikte AMD-stroom in de 15-inch Surface Laptop 3 - dat zal doorgaan voor Laptop 4, zo lijkt het, aangezien een andere benchmark voor OEMGR naast 8GB een nieuwe Renoir-variant van de AMD Ryzen gebruikt. RAM, gebaseerd op de Zen 2-microarchitectuur met Vega-graphics.

Deze apparaten zijn traditioneel AMD / Intel - er is geen indicatie dat er een bredere acceptatie zal zijn van het op ARM gebaseerde silicium dat is ontworpen door Microsoft en Qualcomm en zich in de onbeminde Surface Pro X zal bevinden . Nu het op ARM gebaseerde Apple Silicon nu in het wild is, zal het interessant zijn om te zien hoe Microsoft het gespannen spel speelt tussen Intel / AMD en ARM-gebaseerde CPUs.

Geschreven door Dan Grabham.