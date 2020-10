Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft rolt de update voor Windows 10 oktober 2020 uit. Vanaf 20 oktober is het beschikbaar voor meer dan een miljard gebruikers. Dit is de tweede grote Windows 10-update van 2020. Maar het gaat minder om enorme nieuwe functies en meer om een servicepack met tweaks.

Als onderdeel van de update van Windows 10 oktober 2020 krijg je een vernieuwd Start-menu en Alt Tab-wijzigingen, evenals de door Chromium aangedreven Microsoft Edge-browser. Het nieuwe Start-menu is natuurlijk de headliner, omdat het een transparante kleur in plaats van een effen kleur toevoegt aan de achtergrond van app-logos en -tegels, waardoor het gemakkelijker wordt om te scannen om je apps te vinden.

Vervolgens werkt Alt Tab anders. Hoewel je Alt Tab altijd kunt gebruiken om door desktop-apps te bladeren die in Windows zijn geopend, bevat het nu alle geopende tabbladen in Microsoft Edge. Microsoft laat Windows 10-gebruikers echter standaard naar de originele Alt-Tab-ervaring.

Ten slotte heeft Microsoft het als onderdeel van deze herfstupdate gemakkelijk gemaakt om de vernieuwingsfrequenties van de monitor in te stellen en te beheren. Dus als u bent vergeten 144Hz op uw monitor in te schakelen, kunt u gemakkelijker de instellingen wijzigen (Instellingen> Systeem> Beeldscherm> Geavanceerde beeldscherminstellingen).

Andere verbeteringen zijn onder meer nieuwe app-logos, een overzichtelijke taakbalk en een tabletmodus die geen meldingen toont bij gebruik van 2-in-1s.

De update voor Windows 10 oktober 2020 is nu beschikbaar.

Maar Microsoft beperkt de uitrol:

"We volgen een afgemeten benadering op basis van zoekers," zei Microsoft. compatibiliteitsprobleem waarvoor een voorzorgsmaatregel is ingesteld, dus we zullen de update pas aanbieden als we zeker weten dat u een goede update-ervaring zult hebben. "

U kunt de update van Windows 10 oktober 2020 controleren door op uw pc naar Instellingen> Update en beveiliging> Windows Update te gaan.

Geschreven door Maggie Tillman.