Microsoft kondigt de budget Surface Laptop Go aan om de strijd aan te gaan met Googles Chromebooks

(Pocket-lint) - Microsoft heeft een goedkopere Surface Laptop geïntroduceerd, de Surface Laptop Go genaamd. De 12,4-inch laptop kost $ 549 / £ 549 en is vanaf vandaag verkrijgbaar en wordt eind oktober geleverd.

Tegen deze prijs zal het het opnemen tegen talloze concurrenten uit het middensegment en Google Chromebooks zoals de Pixelbook Go .

De Surface Laptop en Surface Book- serie van Microsoft is altijd onderscheidend geweest, maar is niet echt in verband gebracht met het lagere tot middenbereik van de markt. Maar met de introductie van een goedkopere Surface Go-tablet (om onder de Surface Pro te zitten), herhaalt hij nu dezelfde truc met de laptopreeks en deze past onder de 13-inch Surface Laptop 3.

Nogmaals, het is een touchscreen-laptop met PixelSense-display en een volledig toetsenbord. In tegenstelling tot de Surface Go-tablet, beknibbelt de Laptop Go niet op stroom, met een quad-core Intel Core i5-chip, 16 GB geheugen en 256 GB SSD-opslag die dingen aandrijven (het is echter 10e generatie Core in plaats van de nieuwere 11e generatie , hoewel ).

Microsoft noemt 13 uur batterijduur voor het apparaat, terwijl er een 720p HD-webcam is, Dolby surround sound-audio en de laptop beschikbaar is in drie bekende afwerkingen: Ice Blue, Sandstone en Platinum. Plus Microsoft zegt dat het apparaat zowel USB-A- als USB-C-poorten heeft voor flexibiliteit - hoewel het bedrijf koppig weigert de Surface Connect-connector te dumpen, die ook hier aanwezig is.

Microsoft heeft ook de door Qualcomm aangedreven Surface Pro X bijgewerkt - er zijn nu drie nieuwe kleuren voor het Signature Keyboard: Platinum, Ice Blue en Poppy Red.

Bovendien zijn er verschillende nieuwe accessoires voor het Surface-assortiment:

Microsoft Designer Compact-toetsenbord

Microsoft cijfertoetsenbord

Microsoft 4K draadloze beeldschermadapter

Microsoft Bluetooth ergonomische muis

Geschreven door Dan Grabham.