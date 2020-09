Microsoft zou binnenkort een kleinere 12,5-inch Surface Laptop kunnen lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens Windows Central zou Microsoft voor de feestdagen een kleinere Surface Laptop kunnen aankondigen.

Microsoft bereidt naar verluidt een lichtere Surface Laptop voor met een 12,5-inch scherm. Er wordt verwacht dat het zal beschikken over Intels 10e generatie Core i5-processor, 4 GB RAM en 64 GB opslag. Microsoft hoopt studenten te verleiden met een kleinere Surface Laptop, door de machine aan te bieden met Windows 10 in S-modus en deze te prijzen tussen $ 500 en $ 600. Dat zou het een van de meest betaalbare producten in de Surface-lijn maken.

Studenten die geïnteresseerd zijn in verbeterde RAM en opslagopties, kunnen hun laptop waarschijnlijk aanpassen bij het afrekenen. Het gerucht gaat dat het bedrijf een Surface virtueel evenement of een of andere aankondiging voorbereidt voor volgende maand om deze nieuwe Surface Laptop en andere hardware-vernieuwingen te lanceren.

Microsoft biedt momenteel zes verschillende apparaten aan binnen zijn Surface-portfolio: de Surface Pro, Surface Pro X, Surface Laptop, Surface Book, Surface Studio en Surface Go 2. Deze line-up omvat niet het zakelijk georiënteerde Surface Hub-interactieve whiteboard voor bedrijven, of de Surface Neo en Surface Duo.

Weet u niet zeker welk Surface-apparaat het juiste voor u is? Maak je geen zorgen. Het is niet zo ingewikkeld als het op het eerste gezicht lijkt. Hier is onze gids om u te helpen:

Geschreven door Maggie Tillman.